Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz: Health & Sports Night präsentiert innovative Lösungen

Die Wiener Donauinsel verwandelte sich am vergangenen Donnerstagabend in einen Treffpunkt für Gesundheitsförderung im Unternehmenskontext. Bei der Health & Sports Night kamen über 100 Fachleute aus den Bereichen Betriebliche Gesundheitsförderung, HR und Unternehmensführung zusammen. Im Mittelpunkt stand die Verbindung zwischen Gesundheit und beruflichem Erfolg. Die Veranstalter waren Fit2Go und SPORTBOX.

Fit2Go stand bei dem Event im Mittelpunkt. Das oberösterreichische Tiefkühlkost-Startup präsentierte sein Konzept für gesunde Betriebsverpflegung, das Genuss und Gesundheit ohne zusätzlichen Aufwand verspricht. COO Sebastian Winklhamer erläuterte, wie Unternehmen mit maßgeschneiderten Ernährungslösungen ihre Mitarbeiter:innen langfristig unterstützen können. Der Gründer Julian Kolar betonte: „Gesunde Mitarbeiter:innen sind die wertvollste Ressource eines Unternehmens. Unser Ziel ist es, gesunde Ernährung so einfach und alltagstauglich wie möglich zu machen – ohne Kompromisse bei Qualität oder Geschmack.“

Prominente Impulsgeber aus Sport und Wirtschaft

Florian Gschwandtner, der bei Fit2Go investiert ist, sprach in seiner Keynote über die Bedeutung von Ernährung und Bewegung für Resilienz und nachhaltigen Unternehmenserfolg. Auch Sportpersönlichkeiten bereicherten die Veranstaltung. So teilten Beachvolleyball-Star Clemens Doppler und Ex-Profifußballer Marc Janko ihre Erfahrungen zu Resilienz, Teamkultur und Führungsqualitäten. Conny Wilczynski, Gründer von SPORTBOX/b2bXsund, zeigte Lösungen, wie Unternehmen ihre Belegschaft mit intelligenten Bewegungs- und Gesundheitskonzepten unterstützen können.

Die Veranstaltung wartete mit einer Kombination aus theoretischen Impulsen und praktischen Erfahrungen auf. Nach den Vorträgen und Diskussionen hatten die Teilnehmer:innen die Möglichkeit, die Fit2Go-Gerichte zu kosten und sich selbst von der Qualität zu überzeugen.

Gesundheit als Unternehmensinvestition

Die Health & Sports Night verdeutlichte einen wichtigen Trend: Zukunftsorientierte Unternehmen investieren nicht nur in Technologie, sondern zunehmend in die Gesundheit ihrer Mitarbeiter:innen. Die Veranstalter Fit2Go und SPORTBOX positionierten sich dabei als Anbieter von Lösungen, die Energie, Lebensqualität und nachhaltigen Erfolg fördern.

Die Veranstaltung auf der Donauinsel sollte zeigen, dass betriebliche Gesundheitsförderung weit über klassische Maßnahmen hinausgeht und zunehmend ganzheitliche Ansätze verfolgt, die Ernährung, Bewegung und mentale Gesundheit integrieren. Für Unternehmen bietet sich die Chance, durch gezielte Investitionen in diese Bereiche sowohl die Mitarbeiterzufriedenheit als auch die Produktivität zu steigern.