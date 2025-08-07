GPT-5 ist da: ChatGPT wird zum Zyniker oder Nerd, soll Websites und Apps coden

GPT-5 ist gelandet – und bestätigt vieles, was bereits in der Gerüchteküche zu lesen, sehen und hören war. Keine Überraschung: GPT-5 ist laut OpenAI natürlich das bisher beste KI-Modell und folgt auf GPT-4, das bereits im März 2023 auf den Markt kam, und die Reasoning-Modelle o1 (Dezember 2024), 03 (Jänner 2025) und 04-mini (April 2025). Der „Generative Pretrained Transformer“ der fünften Generation soll mit dem Modell-Chaos der Vergangenheit aufräumen.

„GPT-5 ist unsere bisher leistungsstärkste Modellfamilie – klüger, schneller und noch einfacher zu nutzen. Sie bringt das Beste von ChatGPT direkt in deine Hände. Ob beim Schreiben, Programmieren, Lernen, Planen einer Reise oder auf der Suche nach dem perfekten Rezept – jetzt hast du ein Team von Weltklasse-Experten in deiner Tasche“, preist Nick Turley, Head of ChatGPT bei OpenAI, die neuen KI-Modelle (siehe unten) an. Sofort auffällig dabei: GPT-5 kann (noch) keine Bilder oder Videos generieren, sondern belässt es bei Text und Code. Was in den Launch-Informationen deutlich fehlt: Benchmarks, die die Leistung von GPT-5 im Vergleich zur Konkurrenz zeigen würden.

GPT-5 ist nach Angaben von OpenAI die bisher leistungsstärkste Modellfamilie des Unternehmens und wird als einheitliches, integriertes System präsentiert, das verschiedene Funktionen in einer kohärenten Plattform vereint. Das Modell soll durch automatische Optimierung ohne manuelle Modellauswahl die jeweils beste Antwort liefern und dabei eine deutlich verbesserte Zuverlässigkeit im Vergleich zu vorherigen Versionen aufweisen. Zu den ersten Großkunden von GPT-5 zählen laut OpenAI Moderna, Amgen, BBVA, Uber oder Salesforce.

Weniger Halluzinationen, Angriff auf Cursor und Co

OpenAI gibt an, dass GPT-5 weniger Halluzinationen produziert und genauere Antworten als bisherige Reasoning-Modelle liefert. Ein neues Feature namens „Sichere Vervollständigungen“ soll dabei helfen, anstelle starrer Ablehnungen oder unkritischer Zustimmung hilfreiche Antworten innerhalb definierter Sicherheitsgrenzen zu geben und bei Limitierungen entsprechende Erklärungen zu liefern. Das System wird von OpenAI als schneller und benutzerfreundlicher als seine Vorgänger beschrieben.

Hervorgehoben wird seitens OpenAI, dass GPT-5 imstande sei, Websites, Apps und Spiele erstellen zu lassen, auch ohne Programmierkenntnisse der User. Damit will man ganz klar die boomenden Geschäftsmodelle von Cursor oder Lovable, die mittlerweile stark auf die konkurrierenden KI-Modelle von Anthropic setzen, angreifen.

ChatGPT als Health-Assistent

Ein weiterer wichtiger Fokus ist die Positionierung von ChatGPT als Gesundheits-Assistent, der etwa beim Arztbesuch begleiten soll. Das zeigt die App-Strategie der neue CEO Fidji Simo auf, die demnächst bei OpenAI den Bereich der Applications übernehmen wird. Zuletzt wurde bereits der „Study Mode“ eingeführt, nun folgt der Angriff auf Health-Assistenten.

Offen ist noch, wie GPT-5 in unabhängigen Tests und Benchmarks mit den Konkurrenzmodellen von Google, Anthropic, xAI, DeepSeek oder Alibaba abschneidet – stay tuned!

Laut OpenAI soll GPT-5 für folgende Funktionen und Leistungen sorgen:

Spezifische Verbesserungen nach Anwendungsbereichen

Programmierung & Entwicklung

OpenAIs stärkstes Coding-Modell aller Zeiten mit State-of-the-Art-Performance bei SWE-Bench, SWE-Lancer und Aider Polyglot

aller Zeiten mit State-of-the-Art-Performance bei SWE-Bench, SWE-Lancer und Aider Polyglot Frontend-Design-Fähigkeiten – kann funktionale Websites, Apps und Spiele erstellen, auch für Nutzer ohne Programmierkenntnisse

– kann funktionale Websites, Apps und Spiele erstellen, auch für Nutzer ohne Programmierkenntnisse Echter Coding-Kollaborateur – arbeitet an großen Implementierungen, erklärt Vorgehen im Voraus und debuggt große Repositories schneller und präziser

– arbeitet an großen Implementierungen, erklärt Vorgehen im Voraus und debuggt große Repositories schneller und präziser Agenten-optimiert – stärker im logischen Denken, zuverlässiger bei mehrstufiger Tool-Nutzung

Schreiben & Kreativität

Präzisere und kontextangepasstere Texterstellung für reale Arbeitsabläufe

Texterstellung für reale Arbeitsabläufe Deutliche Verbesserungen beim kreativen Schreiben über Code-Anwendungen hinaus

über Code-Anwendungen hinaus Natürlichere und emotional intelligentere Antworten

Gesundheitswesen

OpenAIs bestes Modell für gesundheitsbezogene Fragen

Proaktive Problemerkennung – stellt Rückfragen und hilft beim Verstehen von Ergebnissen

– stellt Rückfragen und hilft beim Verstehen von Ergebnissen Unterstützung bei Arztbesuchen – hilft dabei, die richtigen Fragen zu formulieren und Behandlungsoptionen abzuwägen

– hilft dabei, die richtigen Fragen zu formulieren und Behandlungsoptionen abzuwägen Kontextangepasste Antworten je nach Wissensstand und geografischem Standort

je nach Wissensstand und geografischem Standort Wichtiger Disclaimer: ChatGPT ersetzt keine medizinische Fachkraft

Verfügbarkeit und Zugangsmodelle

Schrittweiser Rollout für alle Nutzergruppen

Free-Nutzer : Erstmaliger Zugang zu GPT-5 & GPT-5 mini (inklusive Reasoning-Modell) – mit Nutzungslimits

: Erstmaliger Zugang zu GPT-5 & GPT-5 mini (inklusive Reasoning-Modell) – mit Nutzungslimits Plus-Nutzer : Deutlich höhere Nutzungslimits als Free-Tier

: Deutlich höhere Nutzungslimits als Free-Tier Pro-Nutzer : Unbegrenzter Zugang zu GPT-5 plus Zugriff auf GPT-5 Pro

: Unbegrenzter Zugang zu GPT-5 plus Zugriff auf GPT-5 Pro Team/Enterprise/EDU: GPT-5 als Standardmodell für den Arbeitsalltag (Enterprise/EDU-Rollout nächste Woche)

Entwickler-Zugang (API)

Drei API-Varianten : gpt-5, gpt-5-mini und gpt-5-nano je nach Latenz- und Kostenanforderungen

: gpt-5, gpt-5-mini und gpt-5-nano je nach Latenz- und Kostenanforderungen Erweiterte technische Spezifikationen : Kontextfenster: 256.000 Tokens Alternative: GPT-4.1 mit 1 Million Tokens bleibt verfügbar

:

Neue ChatGPT-Funktionen (ab sofort/morgen)

Personalisierung & Anpassung

Chat-Farben wählen – mit exklusiven Optionen für zahlende Nutzer

– mit exklusiven Optionen für zahlende Nutzer Vier voreingestellte Persönlichkeiten in Research Preview: Zyniker, Roboter, Zuhörer, Nerd Opt-in-Basis, jederzeit in Einstellungen anpassbar Ermöglicht verschiedene Kommunikationsstile ohne eigene Prompts

in Research Preview:

Externe Integrationen

Google-Services-Konnektoren (Rollout nächste Woche für Pro, weitere Tiers folgen): Gmail-Integration Google Kalender-Anbindung Google Kontakte-Zugriff Automatische Erkennung relevanter Inhalte ohne manuelle Auswahl

(Rollout nächste Woche für Pro, weitere Tiers folgen):

Verbesserte Sprachfunktionen

Erweiterte Sprachfunktion für alle Nutzer (auch kostenlose)

für alle Nutzer (auch kostenlose) Situationsangepasste Sprechstile mit besserer Anpassung an Nutzeranweisungen

mit besserer Anpassung an Nutzeranweisungen Höhere Nutzungslimits für zahlende Nutzer

für zahlende Nutzer Custom GPT-Integration: Sprachfunktion wird auch für Custom GPTs verfügbar

Sprachfunktion wird auch für Custom GPTs verfügbar Vereinheitlichung: Standard-Sprachmodus wird in 30 Tagen abgeschaltet, alle Nutzer wechseln auf einheitlichen Sprachmodus

API-Features

Neue technische Funktionen

Freiform-Funktionsaufrufe – direktes Senden von Raw Strings (SQL, Shell-Kommandos, Konfigurationsdateien) ohne JSON-Wrapper

– direktes Senden von Raw Strings (SQL, Shell-Kommandos, Konfigurationsdateien) ohne JSON-Wrapper Steuerbare Detailgrade – Nutzer können festlegen, wie ausführlich Antworten ausfallen sollen

– Nutzer können festlegen, wie ausführlich Antworten ausfallen sollen Kontrollierbarer Denkaufwand – Wahl zwischen schnellen, direkten Antworten („minimal“) oder tiefgreifenden Begründungen

API-Preisstruktur

Günstigere Preise als GPT-4o : Input: $1,25 pro Million Tokens Output: $10 pro Million Tokens 90% Cache-Rabatt verfügbar

:

Aktuelle Nutzungsstatistiken