Holvi: Finnische Banking-Plattform öffnet Standort in Österreich

Holvi, eine digitale Banking-Plattform für Selbstständige und KMU aus Finnland, eröffnet einen Standort in Österreich. Seit 2014 ist das Unternehmen in Österreich aktiv. Mit dem Rollout des Geschäftskontos Holvi Flex startet das Unternehmen eine neue Wachstumsphase im österreichischen Markt. Um diese gezielt voranzutreiben, eröffnet die finnische Firma in naher Zukunft eine lokale Niederlassung und erweitert das Team – die Suche nach einer passenden Person für die Rolle des Country Managers läuft bereits.

Holvi will in Österreich skalieren

„Österreich ist für uns ein hochattraktiver Markt – und das seit 11 Jahren. Nach der Priorisierung Deutschlands und starkem Wachstum dort ist jetzt der richtige Zeitpunkt, auch in Österreich gezielt zu skalieren“, sagt Tuomas Toivonen, Gründer und CEO von Holvi. „Unser Anspruch: Selbstständigen den Zugang zu smarten, digitalen Finanzlösungen zu erleichtern – und gemeinsam mit ihnen die nächste Wachstumsstufe zu erreichen.“

Mit Holvi Flex bietet das Unternehmen ein Geschäftskonto ohne monatliche Fixkosten an. Dieses ist ab sofort auch für österreichische Kund:innen verfügbar. Mit dieser Anwendung will die Firma KMU, Selbstständigen und Gründer:innen eine digitale, kosteneffiziente Finanzlösung bieten, die mit ihrem Geschäftsmodell mitwächst. Das Konto kommt in der Grundversion mit 0 € monatlicher Kontoführungsgebühr. Nutzer:innen sollen laut Holvi nur für die Leistungen zahlen, die sie tatsächlich brauchen.

Angebot richtet sich an KMU und Selbständige

„Viele Gründer:innen und Selbstständige wollen ihre Fixkosten gerade zu Beginn möglichst niedrig halten“, sagt Alexander Müller, Country Director DACH von des finnischen Unternehmens. „Holvi Flex ist darauf ausgelegt, genau diese Bedürfnisse zu adressieren – mit maximaler Flexibilität und voller Kostentransparenz.“