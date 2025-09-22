Wiener Startup-Inkubator INiTS mit neuem CEO: Michael Hähnle folgt Irene Fialka

Führungswechsel bei einer Wiener Institution der Startup-Welt: Michael Hähnle wird mit 1. Oktober 2025 neuer Geschäftsführer des Wiener High-Tech-Inkubators INiTS. Er folgt damit auf Irene Fialka, die das Unternehmen zwölf Jahre lang erfolgreich leitete. INiTS wird von der Uni Wien, der TU Wien und der Wiener Wirtschaftsagentur betrieben und finanziert.

„INiTS hat in den vergangenen zwei Jahrzehnten wesentlich zur Entwicklung des Innovations-Ökosystems beigetragen. Diese Erfolgsgeschichte möchte ich gemeinsam mit dem Team fortschreiben“, erklärt der neue Geschäftsführer zu seiner Bestellung.

Bereits langjähriger Managing Director bei INiTS

Hähnle bringt umfassende Expertise mit: Als langjähriger Managing Director bei INiTS kennt er sowohl die Bedürfnisse von Startups in frühen Entwicklungsphasen als auch die Investoren-Perspektive aus erster Hand. Seine Schwerpunkte liegen im Technologie- und Innovationsmanagement, insbesondere beim Transfer von Forschungsergebnissen in marktfähige Produkte.

Ein besonderer Fokus wird auf universitären Ausgründungen liegen. „Universitäre Spinoffs gewinnen zunehmend an Bedeutung. Unser Ziel ist es, dieses Potenzial systematisch zu heben und Gründerinnen und Gründer praxisnah bis zur Marktreife zu begleiten“, so Hähnle.

Unter seiner Führung soll INiTS die erfolgreiche Unterstützung von Tech-Startups und universitären Ausgründungen konsequent weiterführen und dabei die bewährte tech- und umsetzungsorientierte Ausrichtung beibehalten. INiTS wurde 2003 gegründet und hat seitdem mehr als 500 Startups aus mehreren tausend Bewerbungen betreut.