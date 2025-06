Jua: Schweizer AI-Startup sammelt elf Millionen Dollar ein

Das Schweizer Startup Jua, das eine AI-basierte Simulation der Erde entwickelt, hat eine Series-A-Finanzierungsrunde über elf Millionen US-Dollar abgeschlossen. Angeführt haben die Runde Ananda Impact Ventures und Future Energy Ventures. Auch bestehende Investoren wie 468 Capital, Promus Ventures und weitere Unterstützer beteiligten sich erneut. Mit dem frischen Kapital will Jua den kommerziellen Ausbau seiner Earth Intelligence Platform beschleunigen – einer Plattform, die Energiehändlern mithilfe physikbasierter Simulationen schnellere und profitablere Entscheidungen ermöglicht.

Jua verspricht präzise Wetterprognosen

Jua hat ein firmeneigenes KI-Modell namens EPT-2.0 entwickelt. Dabei handelt es sich um ein Large Physics Model, das die Jungfirma mit Petabytes an Daten trainiert hat. Dieses Modell liefert branchenführende Vorhersagegenauigkeit für Wetter, Energiemärkte und Angebots-Nachfrage-Dynamiken. In unabhängigen Benchmarks übertrifft EPT-2.0 laut Jua deutlich sowohl klassische numerische Wettermodelle als auch KI-Modelle großer Tech-Konzerne wie DeepMinds GraphCast, Nvidias Earth-2 und Microsofts Aurora.

Präzise Wetterprognosen sind laut dem Jungunternehmen entscheidend für Branchen wie Energie, Landwirtschaft, Luftfahrt und Schifffahrt. Dennoch beruhen klassische Prognosen nach wie vor auf fragmentierten Modellen und Experteneinschätzungen. Angesichts zunehmender Extremwetterereignisse und abnehmender Vorhersagbarkeit brauche es einen neuen, AI-basierten Ansatz. Die KI-basierte Erdsimulation von Jua soll hier in unterschiedlichsten Sektoren schnellere und verlässlichere Entscheidungen ermöglichen.

Finanzierungsrunde bringt auch neuen CEO

Im Zuge der Finanzierungsrunde wurde Marvin Gabler, Mitgründer und Architekt von EPT-2.0, zum CEO ernannt. Er übernimmt die Rolle von Andreas Brenner, der das Startup seit seiner Gründung 2022 geleitet hat. Unter Gablers Führung will Jua seine Plattform insbesondere im Energiesektor weiter ausrollen und in neue Märkte expandieren. „Mit unserer Earth Intelligence Platform haben wir die weltweit fortschrittlichste Erdsimulation in ein praktisches Entscheidungstool verwandelt“, sagt Gabler. „Das ist ein fundamentaler Schritt in Richtung einer kontrollierbaren planetaren Zukunft.“

Bereits 2024 sammelte das Jungunternehmen in einer Seed-Runde 16 Millionen US-Dollar ein. Zu den prominenten Unterstützern zählen unter anderem Siraj Khaliq (Gründer von The Climate Corporation), Mehdi Ghiassani (ehemals Head of Product bei DeepMind), Ola Torudbakken (Director of AI Systems bei Meta), 468 Capital, Green Generation Fund und Promus Ventures. Nach eigenen Angaben nutzen bereits führende Energiehandelsunternehmen die Earth Intelligence Platform von Jua täglich, um Angebot-Nachfrage-Ungleichgewichte und Preisschwankungen frühzeitig zu erkennen.

„Jua ist dabei, eine der wichtigsten technologischen Grundlagen für die Zukunft unseres Planeten zu schaffen“, sagte Florian Erber, General Partner bei Ananda Impact Ventures. „Das Team bringt Spitzenkompetenz in KI und Geowissenschaften mit der technischen Exzellenz zusammen, die es braucht, um im großen Maßstab wirksam zu werden. Wir investieren in Unternehmen mit tiefgreifendem, systemischem Impact – und Jua ist ein herausragendes Beispiel dafür.“