KEBA Group übernimmt Linzer KI-Unternehmen 7LYTIX

7LYTIX ist ein oberösterreichisches KI-Unternehmen, das 2016 von Franziskos Kyriakopoulos gegründet wurde. Nun ist es insolvent – doch die KEBA-Gruppe mit Hauptsitz in Linz verkündete, den KI-Spezialisten samt Unternehmenswerten und Mitarbeiter:innen übernehmen zu wollen. Damit will der auf Automatisierungslösungen spezialisierte Konzern seine Position als Anbieter von Software- und KI-basierten Automatisierungslösungen ausbauen.

Etabliertes KI-Unternehmen 7LYTIX insolvent

7LYTIX hat sich bereits vor dem KI-Hype durch OpenAI intensiv mit der Technologie beschäftigt. Es gilt als etabliertes österreichisches KI-Unternehmen und konzentrierte sich bis zuletzt auf KI-Anwendungen in verschiedenen Bereichen, darunter Banking, Retail und Industrie. Im Herbst 2024 ging das Unternehmen dann überraschend insolvent. Laut der KEBA-Gruppe aufgrund „einer schwierigen wirtschaftlichen Gesamtsituation in Kombination mit nicht rückführbaren Darlehen bzw. Krediten“.

Entwicklung des Linzer IT-Spezialisten seit Jahren verfolgt

Nachdem Kyriakopoulos Konkurs angemeldet hatte, nahm KEBA unmittelbar Kontakt mit ihm auf. „Wir kannten 7LYTIX bereits seit Längerem und haben ihre Entwicklung über die Jahre verfolgt“, erklärt Christoph Knogler, CEO der KEBA Group. Rund ein halbes Jahr nach den ersten Gesprächen ist die Übernahme nun fix. KEBA verspricht sich dadurch, seine digitalen Kompetenzen weiter auszubauen.

„Die Erfahrung und Expertise von 7LYTIX im Bereich Künstliche Intelligenz sind für uns als Spezialist für Automatisierung besonders wertvoll. Darüber hinaus eröffnet uns dieser Zusammenschluss auch neue Marktzugänge für den Absatz von innovativen Softwarelösungen. Es freut uns auch sehr, dass viele namhafte Unternehmen bereits zum Kundenstamm von 7LYTIX zählen“, so Knogler.

Zu den Kund:innen zählten in der Vergangenheit unter anderem die voestalpine, XXXLutz, Hofer, die Rail Cargo Group der ÖBB sowie mehrere Banken. Das Software-Framework „Action Intelligence“ soll dabei ein wichtiger Bestandteil der Zusammenarbeit werden. Zum Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

KI soll zu Kernkompetenz von KEBA werden

Ende April 2025 soll die Übernahme dann rechtswirksam sein. Dabei werden laut KEBA sämtliche Aktivitäten, Technologien und das Digitalgeschäft von 7LYTIX unter der eigenen Marke weitergeführt. Denn: Als Anbieter von Automatisierungslösungen spielt KI in allen Geschäftsbereichen eine zunehmend wichtigere Rolle. Kyriakopoulos steigt im Übrigen auch bei KEBA ein und wird zum neuen Vice President Digital Business.

Jetzt wird es technischer: Man möchte die Potenziale von lokaler KI, auch On-Device AI genannt, nutzen. Diese soll es Maschinen und Geräten ermöglichen, Algorithmen ohne Datenübertragung an die Cloud anzuwenden. Dadurch sollen in der Automatisierungstechnik neue, vor allem cyber-sichere Funktionen entstehen. KEBA gibt an, sich selbst bereits seit mehr als sechs Jahren mit Künstlicher Intelligenz in Steuerungslösungen für Maschinen und SB-Geräte zu beschäftigen.

Organisatorische Eingliederung

Organisatorisch wird das Team von 7LYTIX im Bereich Digital Business der KEBA Group AG angesiedelt sein. Der Bereich KI und digitale Produktentwicklung wird seit Anfang 2025 von Sulejman Ganibegovic geleitet. Gemeinsam mit Kyriakopoulos soll er nun die Integration in den kommenden Monaten vorantreiben, bestehende Projekte weiterentwickeln sowie neue Potenziale erschließen.