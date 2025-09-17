Kertos: Deutsche Plattform für AI-basierte Compliance erhält 14 Mio. Euro

Kertos, eine in Deutschland ansässige Plattform für KI-basierte Compliance, hat eine Series A-Finanzierungsrunde in Höhe von 14 Millionen Euro abgeschlossen. Das 2021 gegründete Jungunternehmen will den europäischen Compliance-Markt mit seinen KI-Agenten neu gestalten. Kertos automatisiert den gesamten Arbeitsablauf – von der Asset-Erfassung über Risikobewertung, Dokumentationserstellung und Monitoring. Das Startup verspricht Audit-Readiness innerhalb weniger Tage.

Kertos reduziert Arbeit und Kosten bei Compliance

Die Runde wurde vom globalen Fintech-Investor Portage angeführt. Erneut beteiligt waren die bestehenden Investoren, darunter PiLabs, Redstone, 10x Founders und seed + speed Ventures. „Das Vertrauen unserer neuen und bestehenden Investoren ist eine große Bestätigung für unseren Impact auf den europäischen Compliance-Markt“, sagt Kilian Schmidt, Co-Founder und CEO von Kertos.

Compliance ist laut Schmidt ein strategisches Asset für jedes europäische Unternehmen. Kertos will in diesem Bereich mit seiner AI Fleißarbeit reduzieren und die Kosten erheblich senken. „Wir sind die Infrastruktur, die Europa benötigt, um operative Exzellenz voranzutreiben und sich an die modernsten regionalen und globalen Compliance-Frameworks anzupassen“, so der CEO. Das Jungunternehmen hat nach eigenen Angaben bereits Hunderte von Kunden wie Personio, Blacklane, NeoTaste und Pliant betreut.

Plattform übernimmt Compliance-Management für Firmen jeder Größe

Hélène Falchier, Partnerin bei Portage, kommentiert: „Wir sind sehr beeindruckt von der Vision und damit verbundenen Umsetzung von Kertos. Mit ihrer Plattform setzen sie neue Standards dafür, was Compliance-Software leisten kann und schaffen die grundlegende Infrastruktur für moderne Governance im großen Maßstab. Da KI zunehmend in kritische

Geschäftsprozesse eingebettet wird, ist Kertos einzigartig positioniert, um die Sicherheits- und Kontrollstruktur zu schaffen, die Unternehmen benötigen.“

Die Plattform der Jungfirma übernimmt das gesamte Compliance-Management für Unternehmen jeder Größe. Auch Startups und Scale-ups können Kertos nutzen, um schnell compliant zu werden und Enterprise-Deals zu beschleunigen. Mittelständische Unternehmen automatisieren mit der Plattform manuelle Compliance-Arbeit, um sich auf schnelles Wachstum vorzubereiten. Große Konzerne können mit dem System fragmentierte Prozesse durch KI ersetzen.

Mit seinen Agenten analysieren das Startup kontinuierlich Prozesse und Datenflüsse, identifiziert Risiken, erstellt und aktualisiert Dokumentationen in Echtzeit und stellt sicher, dass Unternehmen regulatorische Standards und Zertifizierungsrahmen effizient erfüllen.