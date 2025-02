Kia EV2: Günstiges, kleines E-Auto kommt im Jänner 2026 auf den europäischen Markt

Kia bestätigte: In knapp einem Jahr, im Jänner 2026, möchte der südkoreanische Autohersteller seinen neuen Elektro-SUV launchen: das Modell EV2, dessen Markstart bereits im Oktober 2023 angekündigt wurde. Der neue Kia EV2 wird das kleinste der koreanischen Elektroautos sein mit einer klaren Ausrichtung auf den europäischen Markt. EV2 könnte ein starker Mitbewerber im Segment der elektrischen Klein- und Kompaktwagen werden.

Einführung des vierten Modells wird vorbereitet

Im Oktober 2023 hat Kia mit dem EV3, EV4 und EV5 drei neue EV-Modelle für den Massenmarkt vorgestellt. Jetzt wird an dem vierten Elektroauto gearbeitet: Es soll sich laut Electrek um ein noch kleineres, erschwinglicheres Modell handeln, das größen- und preistechnisch unterhalb des EV3 angesiedelt ist. Mit einer Länge von weniger als vier Metern eigne sich das E-Auto optimal für die Stadt.

Gebaut wird die neue EV2-Modelllinie ab 2025 im slowakischen Werk Zilina, der ersten Produktionsstätte von Kia in Europa. Der Einstiegspreis soll dabei voraussichtlich bei ca. 27.000 Euro liegen – im Vergleich zu anderen E-Autos im B-Segment ist der Preis relativ erschwinglich und liegt auf einem ähnlichen Niveau wie der Hyundai Ioniq und der Renault 5. In Bezug auf die Leistung könnte das kleine Elektroauto gegen den Dacia Spring und Fiat Grande Panda antreten.

EV2: Zwei Batterieoptionen für unterschiedliche Reichweiten

Wie der EV3 und der EV5 soll auch der EV2 auf der E-GMP-Plattform von Hyundai basieren. Kia wird beim EV2 auf eine kostengünstigere 400-Volt-Architektur setzen, was sich positiv auf den Preis auswirkt. Diese zwei Batterieoptionen sollen erhältlich sein:

Kleinere Batterie : Ein LFP-Akku in Kombination mit einem 97-PS-Motor, der eine Reichweite von zumindest 300 Kilometern ermöglicht.

: Ein LFP-Akku in Kombination mit einem 97-PS-Motor, der eine Reichweite von zumindest 300 Kilometern ermöglicht. Größere Batterie: Ein Akku mit NMC-Chemie mit ca. 62 kWh und ein 115-PS-Motor, die eine Reichweite von bis zu 400 Kilometern bieten.

Wie seine Vorgänger wird auch das neue Kia-Modell voraussichtlich mit dem Kia-Betriebssystem Connected Car Navigation Cockpit (ccNC) ausgestattet. Das System umfasst: ein duales 12,3-Zoll-Display und Infotainment-Bildschirme.

Kia-Strategie: „EVs für alle“

Die Preise von Kias E-Auto-Palette liegen zwischen 30.000 und mehr als 80.000 Dollar. Während der Kia EV5 seit November 2023 in China zu einem Kaufpreis von rund 20.000 Dollar (149.800 Yuan) auf dem Markt ist, ist er in Europa doch deutlich teurer: Rund 38.000 Dollar (36.000 Euro) kostet der EV3 für Europäer:innen, die ihn seit letztem Jahr erwerben können.

Bis 2027 sollen 14 neue Elektromodelle auf den Markt kommen, schreibt das Online-Magazin Insta-Driver. Berichten zufolge, sollte der EV2 erfolgreich sein, überlegt Kia, den EV1 zu launchen – ein noch kleineres Modell als Nachfolger des Picanto.

Mit EV4 und EV5 will man Tesla Konkurrenz machen

Kia scheint mit den Modellen EV4 und EV5 Tesla herausfordern zu wollen. Der EV4 soll noch in diesem Jahr weltweit eingeführt werden. Er wird als „völlig neue Art von Limousine“ beschrieben und befindet sich preistechnisch zwischen 30.000 und 40.000 US-Dollar (27.400 bis 36.500 Euro). Damit wäre er ein potenzieller Konkurrent des Tesla Model 3.

Der EV5 hingegen wird 2024 in Kanada auf den Markt kommen, jedoch nicht in den USA, da dort wenig Nachfrage nach „kleineren“ Autos herrscht. Besonders spannend: Der EV5 wird einen nativen NACS-Anschluss für das Aufladen an Tesla-Superchargern haben, womit sich Kia strategisch klug an die bestehende Tesla-Ladeinfrastruktur anbahnt.