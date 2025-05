„Kühlma“: EnergyTechs drängen ins boomende Geschäft mit Klimaanlagen

Der neueste heiße, pardon, coole Trend der Saison unter Energiewende-Startups und -Scale-ups heißt: Klimanalagen. Wie berichtet, hat das Hamburger CleanTech-Unicorn 1Komma5° diese Woche damit begonnen, Klimanlagen nebst Wärmepumpen, PV-Anlagen, Stromspeicher und Energiesteuerungslösungen anzubieten und verspricht „Kühlen mit künstlicher Intelligenz“ (mehr dazu hier).

Ähnliches ist in Österreich bereits passiert, und zwar beim Energiewende-Startup Heizma, das vor kurzem eine Finanzierungsrunde von 2,5 Millionen Euro bekannt gegeben hat (mehr dazu hier). Das Wiener Startup, das mittlerweile etwa 75 Mitarbeiter zählt, bietet seinen Kunden nunmehr auch Klimanalagen an – zusätzlich zu Wärmepumpen (mit diesen wurde gestartet), Photovoltaik, Stromspeicher und Energie-Manager. Man hätte damit bereits im April begonnen, so Mitgründer Michael Kowatschew.

Um schnell die Produkte in Haushalten installieren zu können, hat Heizma bereits im Vorjahr die vertikale Integration stark vorangetrieben. Mittlerweile hat das Startup drei Meisterbetriebe unter seinem Dach, die sich vor Ort um Installation von Heizung, Klima, Lüftung, etc. sowie die Elektrotechnik sorgen. Ähnlich funktioniert es auch bei 1Komma5° in seinen Märkten wie Deutschland.

Positionierung als Komplettanbieter

Ziel von beiden Unternehmen in Deutschland wie in Österreich ist, sich als Komplettanbieter für alle Dinge in einem Haushalt zu positionieren, die mit Energieversorgung und Wärme/Kälte zu tun haben. Man will alles aus einer Hand anbieten und dem Kunden dann langfristig durch das Energie-Management servicieren. Heizma hat dazu die zuvor insolvente meo energy zugekauft, 1Komma5° im Vorjahr mit Heartbeat AI ein entsprechendes Service gestartet.

Zentral für den Vertrieb der Geräte sind dabei auch Finanzierungslösungen für die Kundschaft – immerhin sind Klimaanlagen, Photovoltaik und Co doch größere Anschaffungen für Haushalte, die fünfstellige Beträge kosten. Heizma bietet seinen Kunden auch im Bereich der Klimaanlagen Finanzierungsoptionen an: Man lockt aktuell mit 0 Euro Anzahlung und monatlichen Raten ab 75 Euro.

Klimaanlagen boomen in Österreich. Laut einer Branchenradar.com-Studie wuchs der Absatz von Klima-Splitgeräte im Jahr 2024 um nahezu 38 % gegenüber dem Vorjahr auf insgesamt 73,5 Mio. Euro. 2024 wurden mehr als 48.000 Klimaanlagen verkauft, um knapp 12.300 mehr als im Jahr davor.