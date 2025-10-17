New Work SE-Tochter

kununu: Wiener Bewertungs-Plattform könnte um 500 Mio. Euro verkauft werden

Avatar
kununu-Logo auf Smartphone-Bildschirm © kununu / Canva Pro
kununu-Logo auf Smartphone-Bildschirm © kununu / Canva Pro
Startup Interviewer: Gib uns dein erstes AI Interview Startup Interviewer: Gib uns dein erstes AI Interview

Der deutsche Medienkonzern Burda-Verlag will sich von der in Wien gegründeten Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu trennen. Das erfuhr das Handelsblatt von drei Insidern aus Finanzkreisen. Das Closing soll laut einer der Personen im ersten Quartal 2026 erfolgen. Das Volumen liegt der Person zufolge bei rund 500 Millionen Euro.

Burda-Verlag hat kununu-Mutter New Work SE im Juni übernommen

Im Jahr 2007 in Wien haben die beiden Brüder Martin und Mark Poreda kununu gegründet. Die Plattform, auf der Arbeitnehmer:innen ihre Arbeitgeber:innen bewerten können, erreichte schnell eine starke Präsenz im DACH-Raum. Bis Anfang 2013 bauten die Poredas kununu vom „Geschwister-Hobby-Projekt“ zu einem Startup mit 30 Arbeitsplätzen auf.

2010 startete die Jungfirma eine Kooperation mit Xing, das damals ohne LinkedIn-Konkurrenz im deutschsprachigen Raum das führende Business-Netzwerk war. 2013 folgte dann der Verkauf an Xing (heute New Work SE) zu einer Bewertung von etwa 9,4 Millionen Euro. In den darauffolgenden Jahren ist kununu kräftig weiter gewachsen. Im vergangenen Juni hat schließlich Burda die New Work SE vollständig übernommen. Seitdem sind sowohl Xing als auch kununu hundertprozentige Töchter des Münchener Medienkonzerns.

Größte Bewertungsplattform für Arbeitgeber:innen in Europa

Auf Handelsblatt-Nach­frage äußert sich Burda zu einem Verkauf und möglichen Käufern nicht. Es ist also noch nicht bekannt, wieso Burda die Plattform so kurz nach der Übernahme wieder verkaufen will. Möglicherweise plant der Medienkonzern jedoch eine strategische Neuausrichtung im Digitalportfolio.

Mit rund 230 Beschäftigten und monatlich rund 70.000 neuen Bewertungen ist kununu nach eigenen Angaben die größte Arbeit­geber-Bewertungs­plattform in Europa. US-Konkurrent Glassdoor ist international zwar größer, in Deutschland aber relativ unbekannt.

Werbung
Werbung

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden:

Specials unserer Partner

Die besten Artikel in unserem Netzwerk

Powered by Dieser Preis-Ticker beinhaltet Affiliate-Links zu Bitpanda.

Deep Dives

#glaubandich CHALLENGE Hochformat.

#glaubandich CHALLENGE 2026

Österreichs größter Startup-Wettbewerb - 12 Top-Investoren mit an Bord

AI Talk

Der führende KI Podcast mit Clemens Wasner & Jakob Steinschaden

Future{hacks}

Zwischen Hype und Realität
© Wiener Börse

IPO Spotlight

powered by Wiener Börse

Startup & Scale-up Investment Tracker 2025

Die größten Finanzierungsrunden des Jahres im Überblick

Trending Topics Tech Talk

Der Podcast mit smarten Köpfen für smarte Köpfe
Die 2 Minuten 2 Millionen Investoren. © PULS 4 / Gerry Frank

2 Minuten 2 Millionen | Staffel 12

Die Startups - die Investoren - die Deals - die Hintergründe

BOLD Community

Podcast-Gespräche mit den BOLD Minds

IPO Success Stories

Der Weg an die Wiener Börse

Weiterlesen