Laura Phillipeck-Casanova verstärkt Hans(wo)men Group als Head of Legal & Operations

Die Hans(wo)men Group erweitert ihr Führungsteam. Laura Phillipeck-Casanova übernimmt ab sofort die Position als Head of Legal & Operations bei einem der aktivsten Early Stage-Investoren Österreichs. In ihrer neuen Rolle verantwortet sie die rechtlichen Angelegenheiten und operativen Prozesse des Family Offices von Hansi Hansmann. Gleichzeitig unterstützt sie die Portfoliounternehmen in ihrer Entwicklung.

Seit ihrer Gründung hat die Hans(wo)men Group in über 100 Startups investiert und hält Beteiligungen an mehr als 50 aktiven Portfoliounternehmen sowie über 20 Venture-Capital-Fonds. Der Investmentfokus liegt auf technologiebasierten, global skalierbaren Geschäftsmodellen in Europa. Dabei agiert die Gruppe besonders in der Pre-Seed-Phase häufig als Lead Investor. „Unsere Mission ist es, ambitionierte Gründer:innen zu unterstützen und ihnen die bestmöglichen Rahmenbedingungen für Wachstum zu bieten“, erklärt Hansi Hansmann.

Phillipeck-Casanova hat Hintergrund in Recht, Kommunikation und Social Impact

Phillipeck-Casanova bringt einen interdisziplinären Hintergrund mit. Sie studierte Rechtswissenschaften an der Universität Wien sowie an der Sciences Po Paris und absolvierte zusätzlich ein Studium in Kommunikationsmanagement an der FH Wien der WKW.

Ihre Karriere begann im Bereich demokratischer Bildung und öffentlicher Kommunikation im österreichischen Parlament und im Bundesministerium für Justiz. Später arbeitete sie bei der Nachhaltigkeitsberatung denkstatt (heute EY) und beim Wiener Arbeitnehmer*innen Förderungsfonds, wo sie Upskilling-Programme für Frauen entwickelte. Zuletzt verantwortete sie beim EdTech-Startup Viora als Head of Content and Customer Success die Weiterentwicklung der Lerninhalte und die User Experience.

In ihrer neuen Position betreut Phillipeck-Casanova nicht nur rechtliche Themen rund um die Investments, sondern optimiert auch interne Abläufe und stärkt die Kommunikation im Portfolio. Lisa Pallweber, Managing Partner der Hans(wo)men Group, betont: „Mit ihrem Background in Law, Communication und Social Impact gestaltet Laura leidenschaftlich inklusive, purpose-driven Environments, die Startups und Gründer:innen auf ihrem Weg unterstützen.“ Ein besonderer Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt auf Founder Happiness und Community-Building.

Hans(wo)men Group unterstützt europäisches Startup-Ökosystem

Die Neubesetzung soll die Betreuungsmöglichkeiten für die Portfoliounternehmen erweitern. Diese reichen von rechtlichen Fragen über operative Abläufe bis zur strategischen Begleitung in der Frühphase. Phillipeck-Casanova kombiniert dabei Know-how in Operations und Prozessoptimierung mit einem Fokus auf nachhaltigen Impact. „Es ist unglaublich spannend, vom operativen Startup Business auf die strategische Investorenseite zu wechseln und damit gleich 50 Startups zu begleiten“, erklärt die neue Head of Legal & Operations.