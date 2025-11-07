Meta bringt seinen AI-Kurzvideo-Feed Vibes nach Europa

Meta gab laut TechCrunch am Donnerstag bekannt, dass Vibes, sein Kurzvideo-Feed mit KI-generierten Videos, in Europa in der Meta AI-App startet. Das Feature funktioniert ähnlich wie TikTok oder Instagram Reels, nur dass jedes einzelne Video, das man zu sehen bekommt, AI-generiert ist. Die Einführung erfolgt sechs Wochen, nachdem Meta den Feed in den USA eingeführt hat. Wenige Tage nach der Einführung durch Meta veröffentlichte OpenAI Sora, eine Social-Media-Plattform zum Erstellen und Teilen von KI-generierten Videos.

Meta verspricht „soziale und kollaborative Kreationserfahrung“

Mit Vibes können User kurze KI-generierte Videos erstellen und teilen. Außerdem können sie auf einen speziellen Feed zugreifen, der KI-Videos von anderen anzeigt. Meta sagt, dass der Feed mit der Zeit immer mehr zu den individuellen Interessen der Nutzer:innen passt. Beim Erstellen von Inhalten können sie ein Video mithilfe von Eingabeaufforderungen generieren oder das Video einer anderen Person remixen. Sie können neue Bilder hinzufügen, Musik einfügen oder Stile an ihren individuellen Geschmack anpassen.

„Dies ist eine von Natur aus soziale und kollaborative Kreationserfahrung, bei der Sie gemeinsam mit Freunden remixen, ko-kreieren und Geschichten entwickeln“, schrieb Meta in einem Blogbeitrag. „Videos und Inhalte können direkt im Vibes-Feed geteilt und gepostet, an Freunde gesendet oder auf Instagram und Facebook Stories und Reels cross-gepostet werden.“

Vibes als „AI-Slop“-Feed kontrovers

Als Meta-CEO Mark Zuckerberg Vibes im September vorstellte, löste das Feature sofort Kontroversen aus. KI-generierte Inhalte gelten online oft als minderwertiger „AI-Slop“ und ein ganzer Feed davon löst nicht bei allen Begeisterung aus. Während Meta KI-generierte Inhalte begrüßt, wollen Unternehmen wie YouTube eher dagegen vorgehen.

Die Einführung von Vibes durch Meta ist besonders verwirrend, da der Konzern Anfang des Jahres erklärte, er würde gegen „unoriginelle“ Inhalte vorgehen und Usern riet, sich auf „authentisches Storytelling“ zu konzentrieren. Trotz seiner früheren Aussagen wirbt Meta für die Einführung von Vibes und gibt an, dass die Medienerstellung in der Meta-KI-App seit ihrer Einführung um mehr als das Zehnfache gestiegen ist.