Meta investiert 3,5 Milliarden Dollar in weltgrößten Brillenhersteller EssilorLuxottica

Der Tech-Konzern Meta Platforms hat eine Minderheitsbeteiligung am weltgrößten Brillenhersteller EssilorLuxottica SA erworben und damit sein finanzielles Engagement im wachsenden Smart-Glasses-Markt deutlich ausgebaut. Wie Bloomberg berichtet, erwarb das Mutterunternehmen von Facebook knapp drei Prozent der Anteile an dem Ray-Ban-Hersteller im Wert von rund 3,5 Milliarden Dollar. Meta erwägt zudem, die Beteiligung schrittweise auf bis zu fünf Prozent zu erhöhen.

Neue Kooperation mit Oakley

Die Investition unterstreicht Metas strategische Ausrichtung auf intelligente Brillen als potenzielle Nachfolge-Plattform des Smartphones. Im Juni 2025 kündigte Meta eine Ausweitung der Partnerschaft mit EssilorLuxottica an und stellte die ersten Oakley Meta HSTN-Brillen vor. Diese neue Produktlinie kombiniert Oakleys charakteristisches Design mit Metas KI-Technologie und richtet sich speziell an Sportler und sportbegeisterte Nutzer.

Die Oakley Meta HSTN verfügt über eine integrierte Kamera für Ultra-HD-Videoaufnahmen, eingebaute Lautsprecher und eine IPX4-Wasserresistenz. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu acht Stunden im normalen Betrieb und der Integration von Meta AI als persönlichem Assistenten positioniert sich das Produkt als nächste Evolutionsstufe intelligenter Brillen. Prominente Sportler wie Kylian Mbappé und Patrick Mahomes fungieren als Markenbotschafter für die neue Produktlinie.

Googles Gegenstrategie mit Warby Parker

Parallel zu Metas Engagement hat Google auf seiner I/O-Entwicklerkonferenz 2025 eine strategische Partnerschaft mit dem Brillenhersteller Warby Parker angekündigt. Der Suchmaschinenkonzern investiert 150 Millionen Dollar in die Entwicklung von Android XR-Brillen und wird gleichzeitig Anteilseigner des Unternehmens mit einer Marktkapitalisierung von etwa 2,5 Milliarden Dollar.

Die Investition teilt sich auf in 75 Millionen Dollar für Produktentwicklung und Kommerzialisierung sowie weitere 75 Millionen Dollar für direkte Unternehmensanteile, die an bestimmte Kooperationsmeilensteine geknüpft sind. Zusätzlich zu Warby Parker hat Google Partnerschaften mit dem südkoreanischen Hersteller Gentle Monster geschlossen und plant weitere Kooperationen mit Kering Eyewear.

Technologische Ausrichtung und Marktpositionierung

Googles Android XR-Brillen stellen den ersten ernsthaften Versuch des Unternehmens im AR-Bereich seit dem gescheiterten Google Glass-Projekt von 2013 dar. Im Gegensatz zum Vorgänger setzt Google diesmal auf unauffälligeres Design und die Zusammenarbeit mit etablierten Modemarken. Die Brillen sind mit Kameras, Mikrofonen und Lautsprechern ausgestattet und arbeiten nahtlos mit Android-Smartphones zusammen.

Der entscheidende Unterschied zu Metas Ansatz liegt in der Integration von Googles KI-System Gemini, das Echtzeitübersetzungen, Navigation und kontextbezogene Informationen ermöglicht. Während Meta auf sein eigenes KI-System setzt, bringt Google mit Gemini eine bereits etablierte und leistungsstarke KI-Plattform in die Partnerschaft ein.

Marktentwicklung und Ausblick

Die parallelen Investitionen beider Tech-Giganten verdeutlichen die strategische Bedeutung des Smart-Glasses-Marktes. Metas Ray-Ban Meta-Brillen haben bereits millionenfach verkauft und gezeigt, dass Verbraucher bereit sind, intelligente Brillen zu adoptieren, sofern diese modisch und unauffällig gestaltet sind.

Während Meta seine Marktposition durch die Beteiligung an EssilorLuxottica und die Ausweitung auf die Oakley-Marke stärkt, verfolgt Google eine Plattform-Strategie in Zusammenarbeit mit Samsung, um ein gesamtes Ökosystem für AR-Brillen zu schaffen. Entwickler sollen bereits Ende 2025 Zugang zur Android XR-Plattform erhalten, was auf eine mögliche Markteinführung im Jahr 2026 hindeutet.

Die Konkurrenz zwischen beiden Unternehmen könnte die Entwicklung intelligenter Brillen als neue Technologie-Plattform nach dem Smartphone erheblich beschleunigen und dem Markt wichtige Impulse verleihen.