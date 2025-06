Meta kauft Atomstrom für AI auf 20 Jahre

Der Social Media-Konzern Meta will in Zukunft große Mengen an Atomenergie zur Versorgung seiner Rechenzentren und AI-Modelle nutzen. Laut Cointelegraph hat das Unternehmen einen 20-Jahres-Vertrag über 1,1 Gigawatt Energie aus einer Anlage im US-Bundesstaat Illinois abgeschlossen. Ab 2027 wird Meta die Energie vom Atomstromanbieter Constellation aus dessen Clinton Clean Energy Center beziehen.

Energiebedarf für AI steigt rasant

„Mit Blick auf unseren zukünftigen Energiebedarf bei der Weiterentwicklung der KI erkennen wir den immensen Wert der Kernenergie für die Bereitstellung zuverlässiger, stabiler Elektrizität“, heißt es von Meta. Wie seine Konkurrenten setzt auch der US-Konzern derzeit stark auf AI und hat seine eigenen Modelle in seine wichtigsten Social-Media-Plattformen, Facebook und Instagram, integriert. Außerdem plant das Unternehmen, die Anzeigenerstellung auf diesen Plattformen bis Ende 2025 vollständig zu automatisieren.

Derzeit erfordert die KI-Technologie große Mengen an Energie. Die Internationale Energieagentur berichtete im April, dass sich der Energiebedarf von KI-Rechenzentren bis 2030 voraussichtlich mehr als verdoppeln wird und dann „etwas mehr als den gesamten heutigen Stromverbrauch Japans“ verbrauchen wird.

Meta hält Kernkraftwerk in Illinois in Betrieb

Meta zufolge bleiben durch die Partnerschaft mit Constellation mehr als 1.100 Arbeitsplätze erhalten. Außerdem würde man so jährlich 13,5 Mio. Dollar an Steuereinnahmen generieren. Mehrere Gesetzgeber in Illinois zeigten sich erfreut über die Vereinbarung. Dazu gehört die Republikanerin Regan Deering, die von einer „zukunftsweisenden Investition“ sprach, die die lokale Wirtschaft ankurbeln werde.

Das Kernkraftwerk Clinton sollte 2017 nach mehreren Jahren finanzieller Verluste geschlossen werden, obwohl es eines der leistungsstärksten Kernkraftwerke des Bundesstaates war, so Constellation in seiner Erklärung vom 3. Juni. Gerettet hat es jedoch die Verabschiedung des Illinois‘ Future Energy Jobs Act, der das Zero Emission Credit Programm einführte, um das Kraftwerk bis Mitte 2027 zu unterstützen.

Meta sagte, es mache auch Fortschritte bei den Ausschreibungen, um andere Kernenergiebetreiber zu finden, die dem Unternehmen helfen, seine KI-Innovations- und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. „Wir befinden uns in abschließenden Gesprächen mit einer Liste potenzieller Projekte, um unser Ziel von 1-4 Gigawatt zu erreichen“, so der Konzern nach der Ankündigung der Initiative im vergangenen Dezember.