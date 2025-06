Moments Lab: Französisches AI-Startup sichert sich 21 Millionen Euro

Moments Lab, das führende Unternehmen für KI-Videoentdeckung, hat eine große Finanzierungsrunde abgeschlossen. Das frische Kapital soll zur Skalierung von KI-gestützter Videoanalyse eingesetzt werden. So plant das Startup eine US-Expansion sowie die Weiterentwicklung der patentierten MXT-2 Technologie. Die Venture-Capital-Gesellschaft Oxx führte die Investition von 21 Millionen Euro an, unterstützt von Orange Ventures, Kadmos, Supernova Invest und Elaia Partners.

Die 2016 von den Zwillingsbrüdern Fred und Philippe Petitpont gegründete Firma entwickelt Lösungen für Content-Produzenten von audiovisuellen Inhalten. Dazu zählen zahlreiche Medienunternehmen und Sportorganisationen – darunter auch der Österreichische Fußballbund (ÖFB). Moments Lab ermöglicht mit seiner Technologie die effiziente Verwaltung umfangreicher Videobibliotheken. Kunden sollen ihre Inhalte somit schnellstmöglich indexieren, archivieren und monetarisieren können.

KI-Technologie für schnellere Videoanalyse

Die MXT-Technologie des Startups analysiert Videomaterial in Echtzeit und erkennt automatisch relevante Szenen, Personen, Ereignisse und Aufnahmearten. „Mit MXT können wir Videos in beispielloser Geschwindigkeit verarbeiten. Jetzt konzentrieren wir uns auf Aufgaben, die Menschen nicht bewältigen können – wie die Erstellung von Rohschnitten in wenigen Minuten durch einfache Befehle“, erklärt CEO Philippe Petitpont.

Die KI-Lösung von Moments Lab soll menschliche Fähigkeiten bei der Identifizierung wichtiger Aussagen aus Interviews, Reden oder Pressekonferenzen sogar übertreffen. Das System lässt sich an spezifische Anforderungen anpassen, etwa zur Erkennung bestimmter Markenlogos oder zur Anpassung an den Kommunikationsstil einer Organisation.

Moments Lab setzt Wachstumskurs fort

Moments Lab verzeichnet ein erhebliches Wachstum mit einer Verdopplung der wiederkehrenden Einnahmen im vergangenen Jahr. Namhafte Kunden wie Thomson Reuters, Sinclair, Hearst, Amazon Ads und Banijay nutzen bereits die Lösung des französischen Startups.

„Die Qualität der Indexierungsmetadaten bildet das Fundament für eine wertvolle KI-Agenten-Nutzererfahrung. Genau das bieten wir unseren Kunden mit MXT und unserem KI-Agenten, der die Erwartungen in der geschlossenen Beta-Phase übertroffen hat“, so CTO Frederic Petitpont. Das Unternehmen plant, seinen Status als Branchenführer KI-gestützter Videoentdeckung durch kontinuierliche Innovation weiter auszubauen.