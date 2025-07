Motor AI: Deutsches Fahrsoftware-Scale-up erhält 20 Millionen Dollar

Das deutsche Scale-up Motor AI, das kognitive KI-Systeme für das autonome Fahren entwickelt, hat in einer Seed-Finanzierungsrunde 20 Millionen Dollar eingesammelt. Ziel der 2017 gegründeten Jungfirma ist es, seine Technologie in den vollen Einsatz zu bringen. Beginnen soll das mit dem öffentlichen Straßenverkehr in Deutschland.

Fahrzeuge sollen strukturierte Entscheidungen treffen

Die Seed-Finanzierungsrunde haben Segenia Capital und eCAPITAL angeführt, mit Beteiligung von deutschen Privatinvestor:innen. Das neue Kapital soll in die letzten Schritte auf dem Weg zur Typenzulassung für den öffentlichen Straßenverkehr fließen. Schließlich ist der Einsatz von autonomen Fahrzeugen geplant.

Nach eigenen Angaben ist Motor AI das einzige deutsche Unternehmen, das eine KI für das autonome Fahren der Stufe 4 entwickelt, die auf der Grundlage von Daten argumentiert, anstatt nur zu reagieren. Das Herzstück des Systems ist eine kognitive Architektur, die auf aktiver Inferenz beruht, einem Modell aus der Neurowissenschaft. Dieses soll es Fahrzeugen ermöglichen, strukturierte, transparente Entscheidungen zu treffen.

Motor AI will dieses Jahr in Deutschland in Betrieb gehen

„Unsere Lösung erfüllt wichtige Anforderungen an die von den Behörden geforderte Transparenz und Nachvollziehbarkeit von autonomen Fahrentscheidungen. Damit unterscheiden wir uns deutlich von US-Anbietern und erfüllen gleichzeitig optimal die europäischen Regulierungsanforderungen“, sagt Roy Uhlmann, CEO und Mitgründer von Motor AI. Das Scale-up soll bereits die strengsten europäischen und internationalen Sicherheits- und Compliance-Anforderungen erfüllen.

Schon in diesem Jahr sollen Fahrzeuge, die mit dem Level-4-System von Motor AI für autonomes Fahren ausgestattet sind, in mehreren deutschen Bezirken in Betrieb gehen. Die Fahrzeuge sollen Sicherheitsfahrer:innen an Bord beaufsichtigen.

„In einem regulierten Umfeld wie Europa sind Vertrauen und Compliance nicht verhandelbar“, sagt Michael Janßen, General Partner, Segenia Capital. „Motor AI hat eine Lösung entwickelt, die sich nicht nur technologisch abhebt, sondern auch grundlegend mit den europäischen Vorstellungen von Infrastruktur und öffentlicher Sicherheit übereinstimmt. So wird Autonomie in Zukunft skalieren.“

Die Vision von Motor AI: Ein zertifiziertes, erklärbares Fahrersystem, das als Infrastruktur für eine sichere, transparente Autonomie dienen kann. Die Typenzulassung nach europäischer und deutscher Regelung ist für 2026 vorgesehen.