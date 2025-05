myBioma launcht neuer Mikrobiomtest “Ultimate“ für noch fundiertere Einblicke

Das Wiener Startup myBioma, gegründet 2018 von Barbara Sladek und Nikolaus Gasche, ist eine Marke der Biome Diagnostics GmbH. Die Gründer:innen betonen die oft unterschätzte Verbindung zwischen Mikrobiom und mentalem Wohlbefinden: Der Darm beeinflusst die Psyche – und umgekehrt. Um diese Zusammenhänge besser zu verstehen, bringt myBioma Ende Juni den neuen Mikrobiomtest „Ultimate“ auf den Markt.

Psychisches Wohlbefinden eng mit Darmgesundheit verknüpft

Was Millionen Menschen intuitiv als „Bauchgefühl“ kennen, hat einen wissenschaftlich fundierten Hintergrund: Unser Darm kommuniziert direkt mit unserem Gehirn und beeinflusst maßgeblich unsere mentale Gesundheit. Das belegt zum Beispiel die viel zitierte chinesische Studie „The Role of Gut Microbiota in Anxiety, Depression, and Other Mental Disorders“.

So werden etwa 90 Prozent des Glückshormons Serotonin im Darm produziert. Außerdem ermöglicht die sogenannte Darm-Hirn-Achse einen kontinuierlichen Informationsaustausch zwischen beiden Organsystemen. Störungen in diesem Gleichgewicht können sich sowohl auf körperlicher als auch auf psychischer Ebene bemerkbar machen. Laut myBioma verändert diese Erkenntnis unser Verständnis von mentaler Gesundheit und zeigt, dass psychisches Wohlbefinden eng mit der Darmgesundheit verknüpft ist.

Stress als Störfaktor für Darm und Psyche

Wie Nikolaus Gasche, Humanmediziner bei Biome Diagnostics, erklärte, kann chronischer Stress die Zusammensetzung der Darmflora nachhaltig verändern und Entzündungsprozesse fördern. Dadurch werde die Darmbarriere durchlässiger, was die Aufnahme von Toxinen in den Blutkreislauf erleichtert. Dies belaste nicht nur den Körper, sondern setzt auch das Nervensystem unter Druck.

Neuer Mikrobiomtest für fundierte Einblicke

Um diesem Ungleichgewicht vorzubeugen, hat myBioma einen neuen Mikrobiomtest entwickelt: den Mikrobiomtest „Ultimate“. Dieser soll nicht nur die Verbindung zwischen Darmgesundheit und mentalem Wohlbefinden analysieren, sondern auch fundierte Einblicke in das mentale und körperliche Wohlbefinden liefern. Zudem zeige er auf, wie das Mikrobiom Stimmung, Stressresistenz, Energie und Regeneration beeinflusst.

Darmflora von zu Hause aus analysieren

Betroffene sollen den neuen Test bequem von zu Hause aus durchführen können. Auf Basis der Ergebnisse erhalten sie anschließend personalisierte Empfehlungen zu Ernährung, Lebensstil, mentaler Gesundheit oder dem gezielten Einsatz von Präbiotika. Die bestehenden Mikrobiomtests „Basis“ und „Advanced“ bleiben weiterhin Teil des Produktportfolios. “Ultimate“ wird voraussichtlich Ende Juni im Onlineshop verfügbar sein.

Biochemikerin und Co-Founderin Barbara Sladek betont: „Menschen mit mentalen Belastungen profitieren oft davon, wenn sie auch die körperliche Komponente in den Blick nehmen. Körper und Geist arbeiten nicht getrennt – sie beeinflussen sich permanent.“