mypaperwork: Wiener Startup um Maggie Childs holt 500.000 Euro von Angels United

Das Wiener Startup mypaperwork hat eine Pre-Seed-Finanzierungsrunde über 500.000 Euro erfolgreich abgeschlossen. Die KI-basierte Plattform zur Bearbeitung von Aufenthalts- und Arbeitstiteln wird von Angels United angeführt, einem Investmentunternehmen von Karl Büche, Markus Ertler, Hermann und Niki Futter sowie Michael Edtmayer.

Assistent für Rot-Weiß-Rot-Karte

Das Startup Fresh Labs FlexCo wurde 2024 in Wien gegründet. Das internationale Gründerteam besteht aus CEO Maggie Childs (USA), CPO Vít Lichtenstein (Tschechien) und COO Benjamin Wolf (Österreich). Childs ist in der österreichischen Startup-Szene sehr bekannt, unter anderem für ihr Engagement bei AustrianStartups, als Moderatorin sowie ehemaliger Gründerin des Magazins „Metropole“.

Im April 2025 lancierte mypaperwork den „RWR+ Card Application Assistant“ für ukrainische Geflüchtete in Österreich. Die Zielgruppe umfasst über 80.000 in Österreich lebende ukrainische Staatsangehörige. Das Produktangebot wurde inzwischen auf verschiedene Aufenthaltstitel ausgeweitet:

Rot-Weiß-Rot-Karte für Fachkräfte

EU Blue Card

Studentenvisa

Das Unternehmen verzeichnet nach eigenen Angaben eine 100-prozentige Erfolgsquote bei den bearbeiteten Anträgen und bietet eine „Geld-zurück-Garantie“ an.

Expansion und Wachstumsstrategie

Die Finanzierungsmittel sollen für Teamaufbau und Produktentwicklung verwendet werden. Für das vierte Quartal 2025 ist der Markteintritt in Tschechien geplant, weitere europäische Märkte sollen 2026 folgen.

Das Unternehmen positioniert sich im Bereich der Digitalisierung von Verwaltungsprozessen für Zuwanderung und Aufenthaltstitel in Europa. Laut Investor Markus Ertler adressiert die Lösung den Fachkräftemangel und bürokratische Herausforderungen durch digitale Prozesse.

mypaperwork strebt an, eine europaweite digitale Infrastruktur für legale Zuwanderung und administrative Dienstleistungen aufzubauen.