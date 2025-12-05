Netflix gewinnt Bieterwettstreit um Übernahme von Warner Bros.

Netflix steht laut The Verge kurz vor einer gewaltigen Akquisition. Derzeit befindet sich der Streaming-Riese in exklusiven Verhandlungen um die Übernahme des Hollywood-Studios Warner Bros. Netflix will das Studio- und Streaminggeschäft der 1923 gegründeten Film- und Fernsehgesellschaft kaufen. Das Unternehmen hat kürzlich den Zuschlag im Bieterwettstreit um den Mediengiganten erhalten.

Übernahme würde auch Streaming-Dienst HBO Max beinhalten

Die exklusiven Vertragsverhandlungen sollen voraussichtlich eine Entschädigung von fünf Milliarden Dollar für den Fall beinhalten, dass die Regulierungsbehörden die Übernahme blockieren. Netflix bot Berichten zufolge 30 Dollar pro Aktie für das Studio und seine Streaming-Angebote, darunter HBO Max und die Rechte an Marken wie Harry Potter und DC Comics. Der Streaming-Riese setzte sich gegen das Interesse von Comcast und Paramount durch, die erst kürzlich mit Skydance fusioniert hatten. Auch Amazon und Apple hatten zuvor Interesse bekundet.

Warner Bros. Discovery hatte im Oktober seine Bereitschaft zu einer Übernahme signalisiert. Diese Ankündigung kam nur ein paar Monate, nachdem das Unternehmen Pläne zur Aufspaltung in zwei Teile angekündigt hatte: das Studio- und Streaminggeschäft einerseits und das Kabelfernsehgeschäft andererseits. Paramount, dessen drei frühe Angebote abgelehnt wurden, hatte Berichten zufolge gehofft, beide Unternehmensteile zu erwerben. Netflix hingegen konzentriert sich auf den Studiobereich.

Akquisition von Warner Bros. wäre Vorstoß in Kinogeschäft

Doch der Deal steht noch nicht fest. Vorher müssen die beiden Konzerne noch einige regulatorische Hürden überwinden. Vom US-Justizministerium hat sich bereits Widerstand angekündigt. Sollte die Übernahme zustande kommen, muss Netflix sich in Hollywood neu orientieren und eines der größten und ältesten Studios leiten. Dazu gehört auch das Kinogeschäft, das das Unternehmen bisher gemieden hat.