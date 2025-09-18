Notion startet AI-Agenten, um die SaaS-Ära hinter sich zu lassen

Als bevorzugte Produktivitätsanwendung zahlreicher Start-ups kann auch Notion im Jahr 2025 nicht auf intelligente Agenten verzichten: Das Unternehmen hat die Einführung von AI Agents angekündigt – eine neue Kategorie künstlicher Intelligenz-Assistenten, die darauf ausgelegt sind, Aufgaben eigenständig innerhalb der kollaborativen Arbeitsplatz-Plattform des Unternehmens auszuführen. Die Ankündigung erfolgte auf der jährlichen „Make with Notion“-Konferenz in San Francisco am 18. September 2025.

Die KI-Agenten stellen eine bedeutende Weiterentwicklung herkömmlicher KI-Tools dar, die primär Handlungsempfehlungen aussprechen. Stattdessen fungieren sie als integrierte Teammitglieder, die vollständige Arbeitsabläufe eigenständig bewältigen. Das System adressiert eine von Notion identifizierte zentrale Produktivitätsherausforderung: Wissensarbeiter verbringen unverhältnismäßig viel Zeit mit Koordination, Dokumentation und repetitiver Informationsverarbeitung. Bestehende Notion AI-Abonnenten erhalten automatisch Zugang zu den neu veröffentlichten Funktionalitäten. Noch in diesem Jahr plant das Unternehmen mit über 100 Millionen Nutzern die Einführung maßgeschneiderter Agenten, die möglicherweise mit zusätzlichen Kosten verbunden sein werden.

Zentrale Funktionalitäten

Die KI-Agenten können komplexe, mehrstufige Operationen durchführen, einschließlich der Erstellung und Bearbeitung von Seiten, der Verwaltung von Datenbanken und der Generierung strukturierter Inhalte. Im Gegensatz zu einfachen Chatbot-Schnittstellen entwickeln diese Agenten Ausführungspläne und setzen diese über mehrere Komponenten des Notion-Arbeitsbereichs hinweg um.

„Teams sind bereit für KI, die tatsächlich Aufgaben abschließt“, erklärte Mick Hodgins, General Manager EMEA bei Notion. „Der MIT State of Gen AI and Business Report zeigt, dass 95 % der KI-Projekte keinen finanziellen Gewinn erzielen – mangelhafte KI-Integration kostet Geld.“

„Notion-Agenten sind personalisierte KI-Teammitglieder, die direkt in Ihrem Arbeitsbereich agieren. Der entscheidende Unterschied liegt darin, dass sie Sie nicht lediglich zu Aufgaben auffordern – Sie können ihnen Aufgaben zuweisen, und sie erledigen die Arbeit. Sie bewältigen Aufgaben vollumfänglich innerhalb Ihres Arbeitsbereichs, etwa durch die Bearbeitung mehrerer Seiten oder die Aktualisierung von Datenbanken. Geben Sie Ihrem Agenten ein Ziel vor und beobachten Sie, wie er Arbeitsabläufe entwickelt und abschließt, die auf anderen Plattformen Tage in Anspruch nehmen würden“, erläutert Hodgins. „Sie können Ihren Notion-Arbeitsbereich, verbundene Anwendungen wie Slack und Google Drive sowie das Internet durchsuchen. Sie können eine Profilseite einrichten, die Ihrem Agenten mitteilt, wie er sich verhalten soll, einschließlich Abkürzungen, Antwortpräferenzen und Inhaltsreferenzen.“

Die Agenten integrieren sich in externe Tools wie Slack, Google Drive, Microsoft Teams und SharePoint und führen gleichzeitig Webrecherchen durch, um umfassende Informationen für die Aufgabenbearbeitung zu sammeln. Sämtliche Operationen respektieren bestehende Nutzerberechtigungen und Zugangskontrollen.

Personalisierung und Lernfähigkeit

Nutzer können ihre KI-Agenten durch Profilseiten individualisieren, die Verhaltenspräferenzen, Antwortsstile und Inhaltsreferenzen festlegen. Das System verfügt über eine Gedächtnisfunktion, die es Agenten ermöglicht, aus Interaktionen zu lernen und ihre Profile automatisch zu aktualisieren, wobei Nutzer die manuelle Bearbeitungskontrolle behalten.

Die Plattform unterstützt außerdem das Model Context Protocol (MCP), wodurch externe KI-Tools wie Cursor und Claude direkten Zugang zu Notion-Arbeitsbereichen erhalten.

Von der SaaS-Ära zur Agenten-Ära

Die Einführung positioniert Notions Evolution von dem, was das Unternehmen als „SaaS-Ära“ bezeichnet, hin zur „Agenten-Ära“. Dies folgt der Entwicklung der Plattform von dokumentenfokussierten Tools (Notion 1.0) über Datenbankintegration (Notion 2.0) hin zu autonomer KI-Unterstützung (Notion 3.0). Notion konkurriert nicht nur mit Microsoft Office und Google Workspace, sondern auch mit Confluence, Jira und Asana. Zur zukunftsfähigen Positionierung ist KI-Integration faktisch unerlässlich.

Hodgins hob seinen bevorzugten Anwendungsfall hervor: „Ich habe einen Planer eingerichtet, der wöchentlich meine Projekte innerhalb meines Arbeitsbereichs überprüft und eine übersichtliche Aufgabenliste erstellt, die zeigt, worauf ich mich konzentrieren muss. Dieser wöchentliche Planer-Agent hält mich auf Prioritäten fokussiert und spart enorme Zeitmengen.“

OpenAI, Anthropic und andere LLMs

Die KI-Agenten nutzen mehrere große Sprachmodelle, einschließlich Systemen von OpenAI und Anthropic. Laut Hodgins verwendet Notion „eine Vielzahl von LLMs. Wir sind bestrebt sicherzustellen, dass jedes LLM, das wir integrieren, die Kundenerfahrung verbessert.“

Die Agenten sind sofort für bestehende Notion AI-Abonnenten über Browser- und Desktop-Anwendungen verfügbar, mobile Versionen sollen in Kürze veröffentlicht werden. Unternehmen wie Parloa, Ramp und Vercel implementieren die Technologie bereits.

Künftige Entwicklungen umfassen spezialisierte Agenten-Erstellungsfunktionen, die es Organisationen ermöglichen, maßgeschneiderte KI-Assistenten für spezifische Arbeitsabläufe zu entwickeln, die nach automatisierten Zeitplänen oder Auslösern ohne manuelle Eingabeaufforderung operieren können.