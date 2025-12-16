Notion startet Mitarbeiter:innen-Aktienverkauf mit 11-Milliarden-Bewertung

Das Produktivitätssoftware-Startup Notion hat seinen Mitarbeiter:innen am Montag mitgeteilt, dass sie Aktien zu einer Bewertung von 11 Milliarden Dollar verkaufen können. Sequoia Capital, Index Ventures und der singapurische Staatsfonds GIC kaufen die Anteile im Rahmen eines Deals, der ein Volumen von rund 300 Millionen Dollar erreichen soll. Die Transaktion erfolgt vor einem möglichen Börsengang und markiert einen Anstieg gegenüber dem letzten Tender Offer aus 2022, der bei 10 Milliarden Dollar lag.

KI als massiver Umsatztreiber

Der Aktienverkauf folgt auf starke Geschäftszahlen: Notion hat nach eigenen Angaben kürzlich die Marke von 600 Millionen Dollar an jährlich wiederkehrenden Umsätzen überschritten und arbeitet cashflow-positiv. Besonders bemerkenswert: Die Hälfte der Erlöse stammt aus KI-Produkten. Das Unternehmen plant mehrere Finanzierungsrunden in schneller Abfolge vor dem IPO – ein Trend, den auch andere Late-Stage-Startups verfolgen.

Die 1.000 Mitarbeiter:innen zählende Firma hat sich von einem reinen Produktivitätstool zu einer umfassenden Office-Plattform entwickelt. Zu den AI-Produkten gehören Enterprise Search, ein KI-Agent für Wissensarbeit, der über 20 Minuten autonome Arbeit in Notion erledigen kann, sowie ein AI-Notizassistent. Diese Produkte generieren bereits 300 Millionen Dollar Umsatz pro Jahr.

Globale Dominanz

Was mit einer minimalistischen Oberfläche für Startups begann, ist heute international etabliert. Trotz US-Headquarter kommen 80 Prozent der Kunden:innen aus dem Ausland. Neben frühen Startup-Fans nutzen inzwischen auch prominente Namen wie OpenAI und Cursor das Tool.

Mit dieser Basis positioniert sich Notion nun zunehmend als „AI Everything App“, um die Dominanz von Microsoft und Google herauszufordern. Die beiden Giganten kontrollieren laut Gartner-Daten aus 2022 noch 99 Prozent des 52 Milliarden Dollar schweren Marktes für Produktivitätssuiten.

Das Unternehmen steht auf der Forbes AI 50 Liste und gilt als eines der vielversprechendsten AI-getriebenen Produktivitäts-Startups. Mit der neuen Bewertung von 11 Milliarden Dollar kann Notion das hohe Niveau der Finanzierungsrunden aus 2021 und 2022 sogar noch leicht übertreffen.