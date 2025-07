Nvidia erreicht erstmals 4 Billionen Dollar Market Cap

300 Milliarden mehr als Microsoft, 900 mehr als Apple, und sogar 1,6 Billionen mehr als Amazon: Der KI-Chip-Hersteller Nvidia hat heute, Mittwoch, als erstes Unternehmen der Welt die Bewertung von unglaublichen 4 Billionen Dollar erreicht. Das Unternehmen, Hersteller der begehrten H100 und B200-GPUs für AI-Berechnungen, ist somit auch vier Mal mehr wert als Tesla, das aktuell bei etwa 951 Milliarden Dollar liegt.

Das Unternehmen erreichte als erstes weltweit eine Marktkapitalisierung von 4 Billionen US-Dollar, nachdem die Aktie am Mittwoch um fast 3 Prozent auf einen Tageshöchststand von 164,42 Dollar stieg. Damit festigt Nvidia seine Position als wertvollstes Unternehmen der Welt und übertrifft sowohl Microsoft als auch Apple, die zuvor die 3-Billionen-Dollar-Marke erreicht hatten.

Wedbush-Analyst Dan Ives bezeichnet den Meilenstein als historischen Moment: „Heute Morgen wurde der KI-Pate Jensen und Nvidia das erste Mitglied im exklusiven 4-Billionen-Dollar-Marktkapitalisierungsclub. Dies ist ein historischer Moment für Nvidia.“ Der beeindruckende Aufstieg des 1993 gegründeten Unternehmens spiegelt die rasante Entwicklung wider – erst im Februar 2024 überschritt Nvidia die 2-Billionen-Dollar-Marke und erreichte im Juni die 3-Billionen-Dollar-Schwelle.

Beispielloser Aufstieg durch KI-Boom

Die Erfolgsgeschichte von Nvidia steht in direktem Zusammenhang mit dem KI-Boom, der durch die Einführung von ChatGPT Ende 2022 ausgelöst wurde. Seit diesem Zeitpunkt verzeichnet die Aktie einen Anstieg von über 900 Prozent. „Der Beginn dieser 2 Billionen Dollar an KI-Ausgaben begann mit dem Start von ChatGPT Ende 2022 und wurde vom KI-Paten Jensen und Nvidia aufgebaut, da sie die einzigen am Markt sind, deren Chips das neue Gold und Öl darstellen,“ erklärt Ives die Dominanz des Unternehmens.

Die Nachfrage nach Nvidias Grafikprozessoren, die für das Training großer Sprachmodelle unerlässlich sind, treibt das Wachstum weiter an. Für das laufende Jahr prognostizieren Analysten einen Umsatz von fast 200 Milliarden Dollar, was einem Anstieg von 55 Prozent im Jahresvergleich entspricht. Der Nettogewinn soll bei 105 Milliarden Dollar liegen, bei Bruttomargen von über 70 Prozent.

Zukunftsaussichten trotz Herausforderungen

Trotz der beeindruckenden Entwicklung steht Nvidia vor Herausforderungen. Zu Jahresbeginn geriet die Aktie unter Druck, als Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen von Trumps Zöllen und Exportbeschränkungen nach China aufkamen. Zusätzliche Unsicherheit entstand durch das chinesische KI-Startup DeepSeek, das einen leistungsstarken Chatbot mit weniger fortschrittlichen Nvidia-Chips entwickelte.

Dennoch bleibt CEO Jensen Huang optimistisch und betont die zentrale Rolle von KI für den Unternehmenserfolg: „Je mehr KI, desto besser das Endergebnis. Das Fehlen von KI ist das Einzige, was mir Sorgen macht.“ Das Vertrauen in die Nachhaltigkeit des KI-Booms wird zudem durch das starke Umsatzwachstum führender Startups wie OpenAI und Anthropic gestärkt, die ihre wiederkehrenden Jahresumsätze auf 10 bzw. 4 Milliarden Dollar steigern konnten.