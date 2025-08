OpenAI holt 8,3 Milliarden Dollar an Bord, Dragoneer als großer Geldgeber

OpenAI hat erfolgreich eine weitere Finanzierungsrunde in Höhe von 8,3 Milliarden Dollar abgeschlossen, angeführt vom Investmentunternehmen Dragoneer. Die Runde bewertet das ChatGPT-Entwickler-Unternehmen mit 300 Milliarden Dollar und wurde Monate früher als ursprünglich geplant durchgeführt. Das frische Geld ist Teil einer ganz großen Finanzierung, bei der bis Ende 2025 insgesamt 40 Milliarden Dollar zu sammeln sind – so berichtet es die New York Times.

Dragoneer ist dabei einer der ganz großen Kapitalgeber aus dem Silicon Valley, der etwa auch in Spotify, Uber, Doordash, Snowflake oder Airbnb investierte. Und, sicher auch wichtig: Es ist ein Investor, der gerne und oft in Consumer-Brands investierte, was die Strategie von OpenAI, zu einem Konsumentenproudkt zu werden, unterstricht.

Neben Dragoneer beteiligten sich auch andere prominente Investoren wie Blackstone an der Finanzierungsrunde. Die Nachfrage nach OpenAI-Anteilen war offenbar so hoch, dass das Unternehmen seine Zeitpläne vorverlegen konnte. Ein Grund könnte auch sein, dass ein anderen großer Geldgeber von OpenAI, nämlich Softbank, nicht so viel Geld wie geplant bringt. Denn das große Softbank-Investment von 40 Milliarden Dollar war daran geknüpft, dass OpenAI von der Non-Profit zur For-Profit wechselt – was nicht gemacht wurde.

Geschäftskunden treiben Wachstum voran

Ein besonders beeindruckender Aspekt der aktuellen Entwicklung ist das Wachstum bei Geschäftskunden. Mittlerweile zahlen 5 Millionen Unternehmensnutzer für ChatGPT-Services – ein klares Zeichen dafür, dass sich die KI-Technologie in der Geschäftswelt etabliert hat. Diese zahlenden Geschäftskunden dürften einen erheblichen Anteil an den stark gestiegenen Umsätzen haben.

Diese neue Finanzierungsrunde reiht sich in eine Serie beeindruckender Wachstumszahlen ein. Laut aktuellen Berichten hat OpenAI seinen Umsatz in den ersten sieben Monaten des Jahres verdoppelt und erreicht einen hochgerechneten Jahresumsatz von 12 Milliarden Dollar. Das entspricht monatlichen Einnahmen von etwa einer Milliarde Dollar.

Die Nutzerbasis wächst parallel zum finanziellen Erfolg explosionsartig. Rund 700 Millionen Menschen nutzen ChatGPT-Produkte wöchentlich – ein enormer Anstieg von 300 Millionen im Dezember 2024 über 400 Millionen im Februar auf 500 Millionen im April 2025.

Hohe Investitionen in die Zukunft

Trotz der positiven Umsatzentwicklung plant OpenAI für 2025 mit Ausgaben von etwa 8 Milliarden Dollar – eine Milliarde mehr als ursprünglich projiziert. Diese Steigerung verdeutlicht die kontinuierlichen Investitionen in Forschung, Entwicklung und die notwendige Infrastruktur für KI-Training und -Betrieb.

Parallel dazu drückt die Konkurrenz ordentlich aufs Gas. Anthropic ist gerade dabei, eine Finanzierung von fünf Milliarden Dollar bei einer Bewertung von 170 Milliarden Dollar zu machen, und Elon Musk ist dran, 12 Milliarden Dollar für sein xAI aufzustellen. Im August will OpenAI GPT-5 launchen – ein Update seiner KI-Modelle ist auch notwendig, da GPT-4 und Co teilweise hinter die Konkurrenz gefallen sind.