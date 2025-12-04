OpenAI kauft polnisches Startup neptune.ai, dessen Kunden werden abgedreht

Der ChatGPT-Entwickler verstärkt seine Forschungsinfrastruktur durch die Akquisition eines auf Modelltraining spezialisierten Unternehmens aus Warschau: OpenAI hat eine verbindliche Vereinbarung zur Übernahme des polnischen Startups neptune.ai unterzeichnet. Das 2017 gegründete Unternehmen hat sich auf Werkzeuge zur Überwachung und Analyse von KI-Modelltraining spezialisiert – ein Bereich, der für die Entwicklung fortgeschrittener künstlicher Intelligenz zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Neptune.ai bietet Forschern eine Plattform, um Experimente zu dokumentieren, Trainingsläufe zu vergleichen und das Verhalten komplexer Modelle in Echtzeit zu analysieren. Das System ermöglicht es, Tausende von Trainingsläufen parallel zu überwachen und Metriken über verschiedene Modellschichten hinweg auszuwerten.

Die Übernahme zeigt auch, wie OpenAI unter Druck gekommen ist. Mittlerweile gilt Gemini 3 Pro von Google als bestes KI-Modell, dass GPT-5 schlägt, insofern muss OpenAI mehr in das Modelltraining investieren.

Enge Zusammenarbeit bereits vor der Übernahme

Das polnische Unternehmen arbeitete bereits vor der Akquisition eng mit OpenAI zusammen und entwickelte maßgeschneiderte Lösungen für die speziellen Anforderungen der Forschungsabteilung. „Neptune hat ein schnelles, präzises System entwickelt, das es Forschern ermöglicht, komplexe Trainings-Workflows zu analysieren“, erklärte Jakub Pachocki, Chief Scientist bei OpenAI. Das Unternehmen plane, die Tools tief in die eigene Trainingsinfrastruktur zu integrieren, um bessere Einblicke in Lernprozesse von Modellen zu erhalten.

Piotr Niedźwiedź, Gründer und CEO von Neptune, kommentierte die Übernahme mit den Worten: „Dies ist ein aufregender Schritt für uns. Wir haben immer geglaubt, dass gute Werkzeuge Forschern helfen, ihre beste Arbeit zu leisten. Der Beitritt zu OpenAI gibt uns die Chance, diese Überzeugung auf eine neue Ebene zu bringen.“

Auswirkungen für bestehende Kunden

Neptune.ai wird seine externen Dienstleistungen in den kommenden Monaten einstellen. Das Unternehmen kündigte an, eng mit bestehenden Kunden zusammenzuarbeiten, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten. Die Technologie wird künftig ausschließlich intern bei OpenAI zum Einsatz kommen. Das bedeutet, dass sich bisherige Kunden wie HeyGen, poolside, Prior Labs, InstaDeep, Navier AI oder standard Intelligence nach einer Alternative umsehen müssen.

Die Übernahme unterstreicht die strategische Bedeutung von Infrastruktur-Tools für die KI-Entwicklung. Während öffentliche Aufmerksamkeit häufig den fertigen Modellen gilt, sind die dahinterstehenden Entwicklungswerkzeuge entscheidend für Geschwindigkeit und Qualität der Forschung. Die finanziellen Details der Transaktion wurden nicht bekanntgegeben. Die Übernahme steht noch unter dem Vorbehalt üblicher Abschlussbedingungen.