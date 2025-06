OpenTrade sichert sich 7 Millionen Dollar, stärkt Stablecoin-Angebot

Das britische Fintech-Startup OpenTrade gab heute eine strategische Finanzierung in Höhe von 7 Millionen Dollar bekannt. Die Finanzierungsrunde wurde von Notion Capital und Mercury Fund angeführt, mit Beteiligung der bestehenden Investoren AlbionVC, a16z crypto und CMCC Global. Die Gesamtfinanzierung des Unternehmens beläuft sich damit auf 11 Millionen Dollar.

OpenTrade mit Plattform für Stablecoin-Produkte

Das 2023 gegründete Startup entwickelt eine institutionelle Plattform für USDC- und EURC-Renditeprodukte, die durch reale Vermögenswerte gesichert sind. OpenTrade ermöglicht FinTech-Unternehmen die Integration von Renditeprodukten in ihr Angebot. OpenTrade bietet ein B2B2C-Modell, mit dem Fintechs, Börsen und Neobanken wie Belo, BuenBit, Littio und Criptan RWA-gestützte Renditen einbetten können.

CEO Dave Sutter sagt: „Notion und Mercury sind außergewöhnliche B2B-Investoren mit einer starken Erfolgsbilanz bei der Unterstützung von rubrikdefinierenden Unternehmen und wir sind begeistert, mit ihnen zusammenzuarbeiten.“ Er unterstreicht darüber hinaus die Expertise der bestehenden Investoren. Auch durch ihre Hilfe habe man sich ein Netzwerk aufbauen können, das es braucht, um global zu skalieren.

Die Plattform verzeichnet große Erfolge: Sie verwaltet derzeit 47 Millionen Dollar für Kund:innen und hat im vergangenen Jahr ein Transaktionsvolumen von fast 200 Millionen Dollar abgewickelt. Das durchschnittliche monatliche Wachstum lag in den letzten sechs Monaten bei 20 Prozent.

Internationale Expansion und Markteinfluss

In Ländern mit hoher Inflation und eingeschränktem Zugang zu stabilen Währungen will OpenTrade eine Alternative bieten. Über 5 Millionen Privatnutzer:innen in Argentinien, Kolumbien, Mexiko, Peru und Spanien sollen Renditen von 3 bis 9 Prozent auf ihre USD- und EUR-Bestände erzielen können. In Kolumbien etwa bieten Banken lediglich 0,4 Prozent Jahresrendite auf Dollar-Konten, während OpenTrade-User über Partner wie die Neobank Littio bis zu 6 Prozent erhalten würden.

Samantha Lewis, Partnerin bei Mercury, betont das Potenzial: „OpenTrade baut eine zentrale Finanzinfrastruktur für die nächste Generation von Fintechs auf. Ihr schnelles Wachstum unterstreicht sowohl das Ausmaß der Nachfrage als auch die Stärke ihres Modells. Das Unternehmen schließt eine grundlegende Marktlücke mit dem Potenzial, den weltweiten Zugang zu hochwertigen, renditeträchtigen Konten zu revolutionieren. Das ist genau die Art von Fintech-Chance mit hoher Überzeugungskraft, nach der wir bei Mercury suchen.“