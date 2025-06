Payrails erhält 32 Millionen Dollar: Berliner Fintech auf Expansionskurs

Das deutsche Fintech-Unternehmen Payrails sichert sich eine Series-A-Finanzierung in Höhe von 32 Millionen Dollar. Payrails entwickelt eine Software-Plattform für Großunternehmen, die sämtliche Zahlungsprozesse vereinheitlicht und automatisiert. Das System ermöglicht die Verwaltung verschiedener Zahlungsmethoden, die Koordination mehrerer Zahlungsdienstleister und die Synchronisation mit internen Systemen.

Die Finanzierungsrunde wird von HV Capital angeführt, während sich die bestehenden Investoren EQT Ventures, General Catalyst und Andreessen Horowitz ebenfalls beteiligen. Damit beläuft sich die Gesamtfinanzierung des 2021 gegründeten Unternehmens auf rund 53 Millionen Dollar. Die Expansion des Unternehmens schreitet zügig voran: Payrails soll letztes Jahr täglich mehr als eine Million Transaktionen ausgeführt haben und ist mittlerweile in 30 Märkten in Europa und der MENA-Region (Middle East & Northern Africa) aktiv.

Payrails mit ambitionierter Mission

„Wir sind dankbar für das Vertrauen, das unsere Kunden und Investoren in uns gesetzt haben. Ihre anhaltende Unterstützung unterstützt unsere Vision, Unternehmen mit einer All-in-One-Plattform zu versorgen, um jeden Aspekt des Zahlungsverkehrs zu verwalten, neue Leistungs- und Innovationsniveaus zu erschließen und gleichzeitig die Komplexität und Kosten zu senken“, erklärt Orkhan Abdullayev, Mitgründer und CEO von Payrails. Mit der Finanzspritze will das Startup seine Produktentwicklung vorantreiben. Payrails hat den Anspruch, einen neuen Industriestandard für Zahlungsbetriebssysteme zu setzen.

Strategische Expansion und bedeutende Partnerschaften

Alexander Joel-Carbonell, Partner bei HV Capital, lobt den „unermüdlichen 24/7-Kundenfokus“ des Fintech-Unternehmens. „Als wir die Landschaft verglichen haben, war Payrails eindeutig die Nummer eins unter den Lösungen, die echte Probleme mit einem leistungsstarken Unternehmensprodukt lösen“, so Joel-Carbonell.

Das Startup baut seine Präsenz in wichtigen Technologiezentren aus. Mit Niederlassungen in Berlin, London, Paris, Dublin, Kairo und Dubai verstärkt Payrails sein Team mit erfahrenen Führungskräften, darunter Edward Moore als Chief Revenue Officer, der zuvor Global Head of Sales bei Stripe war.

Payrails zählt bereits namhafte Unternehmen wie Puma, Vinted, Just Eat Takeaway und Flixbus zu seinem Kundenstamm – und deckt damit ein breites Spektrum an Branchen ab. Anfang des Jahres ging Payrails zudem eine strategische Partnerschaft mit Mastercard ein, um skalierbare Zahlungslösungen für Großunternehmen zu entwickeln. Der globale Zahlungsmarkt soll nach Unternehmensangaben bis 2025 ein Transaktionsvolumen von 1,7 Billionen Dollar erreichen.