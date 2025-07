„Perfekte Mischung“: Bitcoin kratzt an der Marke von 114.000 Dollar

Am Donnerstag Abend hat Bitcoin (BTC) einen neuen historischen Höchststand erreicht und notierte zeitweise bei fast 114.000 US-Dollar. Die Kryptowährung überschreitet damit deutlich ihre bisherigen Rekordwerte und setzt ihren Aufwärtstrend fort. Laut aktuellen Marktdaten überschritt der Kurs auf mehreren großen Börsen die Marke von 113.000 Dollar und näherte sich im Tagesverlauf der Schwelle von 114.000 Dollar an. Der Kursanstieg erfolgt inmitten wachsender institutioneller Akzeptanz und günstiger Marktbedingungen.

Die Rallye zieht auch andere Kryptowährungen mit sich. Ethereum und Solana verzeichnen ebenfalls deutliche Kursgewinne, während der gesamte Kryptomarkt von der positiven Stimmung profitiert. Bitcoin dominiert jedoch weiterhin das Geschehen und festigt seine Position als führende digitale Währung.

Treiber des Rekordhochs

Mehrere Faktoren treiben den aktuellen Kursanstieg. Die anhaltenden Zuflüsse in Bitcoin-ETFs verstärken das Interesse institutioneller Anleger erheblich. Gleichzeitig schafft ein zunehmend günstiges regulatorisches Umfeld in den USA und anderen wichtigen Märkten Vertrauen bei Investoren. Die Unsicherheit an traditionellen Finanzmärkten und Erwartungen einer lockeren Geldpolitik der US-Notenbank rücken Bitcoin als „digitales Gold“ weiter in den Fokus.

„Der jüngste Anstieg von Bitcoin ist kein Zufall – er wird durch eine perfekte Mischung aus unterstützenden makroökonomischen Bedingungen und einem stetigen Anstieg des institutionellen Interesses befeuert. Da die Liquidität an die Märkte zurückkehrt und die Geldmenge sowohl in Europa als auch in den USA wächst, suchen Investoren nach Anlagen mit echtem Potenzial – und Bitcoin wird zunehmend als eine solche angesehen“, so Lukas Enzersdorfer-Konrad, stellvertretender CEO bei Bitpanda. „Wir beobachten eine wachsende Nachfrage von Privatanlegern, weiterhin gestützt durch starke ETF-Zuflüsse und eine fortgesetzte institutionelle Adoption. Alles deutet darauf hin, dass sich die Rolle von Bitcoin als Mainstream-Asset stärker etabliert als je zuvor.“

Technische Marktfaktoren unterstützen die Entwicklung zusätzlich. Ein massiver Short Squeeze und sinkende Bitcoin-Bestände auf den Börsen deuten auf langfristige Haltestrategien vieler Investoren hin. Diese Verknappung des verfügbaren Angebots verstärkt den Aufwärtsdruck auf den Kurs.

Hier die Zu- und Abflüsse in börsengehandelte Bitcoin- und Ethereum-ETFs im Jahresverlauf:

Marktentwicklung und Ausblick

Mit dem neuen Rekordhoch liegt die Marktkapitalisierung von Bitcoin bei rund 2,25 Billionen US-Dollar. Diese enorme Bewertung unterstreicht die wachsende wirtschaftliche Bedeutung der Kryptowährung im globalen Finanzsystem. Marktbeobachter bleiben optimistisch für die weitere Entwicklung. Experten sehen weiteres Potenzial für Bitcoin. Einige Analysten halten einen Anstieg auf 140.000 bis 150.000 US-Dollar im Laufe des Jahres für möglich, sollten die aktuellen Trends anhalten.