poptop: Schreibtisch-Startup erhält Millioneninvestment – Thomas Müller steigt mit ein

Das österreichische Startup poptop, das die woom-Gründer Christian Bezdeka und Marcus Ihlenfeld ins Leben gerufen haben, sichert sich eine siebenstellige Finanzierung. Zu den Investoren zählt unter anderem Fußball-Profi Thomas Müller. Das 2023 gegründete Jungunternehmen aus Traiskirchen entwickelt höhenverstellbare Kinderschreibtische und weitere Möbel für Kinderzimmer.

„Wir revolutionieren das Kinderzimmer“

„poptop denkt Kindermöbel neu – mit Stil, Funktion und Verantwortung. Die glücklichen Kunden, der riesige Markt und das starke Team sprechen für sich. Hier kann was richtig Großes entstehen“, so Thomas Müller.

„Unsere Mission ist klar: Wir revolutionieren das Kinderzimmer – für eine selbstständige und kreative Generation von morgen. Genau darauf richten wir unser gesamtes Handeln und unsere Produktentwicklung aus“, erklärt Marcus Ihlenfeld.

Ergonomischer Kinderschreibtischstuhl kürzlich eingeführt

Das Kernprodukt von poptop ist ein vollmechanischer, höhenverstellbarer Kinderschreibtisch, der ohne Strom auskommt. Kürzlich erweiterte das Startup sein Sortiment um einen ergonomischen Kinderschreibtischstuhl. Die Produkte zeichnen sich durch funktionales Design und Nachhaltigkeit aus. Weitere Möbelstücke befinden sich bereits in der Entwicklung.

poptop verfolgt das Ziel, ein komplettes Sortiment für Kinderzimmer anzubieten. Die Produkte sind sowohl im eigenen Webshop als auch bei Fachhändlern im DACH-Raum erhältlich. Die Kundenzufriedenheit liegt laut der Jungfirma mit einem Net Promoter Score von 75 auf einem überdurchschnittlich hohen Niveau.

poptop will Marktführerschaft im Kindermöbelbereich

Im ersten Geschäftsjahr verzeichnet poptop ein Umsatzwachstum von über 400 Prozent. Für 2025 peilt das Jungunternehmen die 2-Millionen-Euro-Marke an. Das frische Kapital fließt in Produktinnovation, Markenaufbau und internationale Skalierung. Neben dem Direktvertrieb baut poptop ein Händlernetzwerk auf, um die Markenpräsenz in Europa zu stärken.

„Wir haben mit woom schon einmal ein Kinderprodukt zur Weltmarke gemacht. Jetzt kommt das nächste. poptop soll der neue Maßstab für Kindermöbel werden“, betont Mitgründer Bezdeka. Das langfristige Ziel des Startups ist die Marktführerschaft im Kindermöbelbereich mit einem angestrebten Jahresumsatz von über 100 Millionen Euro. In Traiskirchen arbeitet bereits ein Team aus Design-, Produkt- und Commerce-Experten an der Umsetzung dieser Vision.