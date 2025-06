Propster bringt mit „Paula“ AI-Assistenz für Immobilienbranche

Das Wiener PropTech-Startup Propster launcht einen KI-Assistenten namens „Paula„, der die Immobilien – und Baubranche revolutionieren soll. Die Anwendung soll die Projektleitung und Vertriebsteams in diesem Sektor entlasten, speziell bei Routineaufgaben. Am Mittwoch, dem 11. Juni, wird Paula in einer Early Access-Version öffentlich verfügbar sein.

„Intelligenter Partner“ für repetitive Prozesse

„Mit Paula schaffen wir innerhalb unserer Plattform einen intelligenten Partner, der repetitive Prozesse vollständig und rund um die Uhr übernimmt. Unsere Kund:innen gewinnen dadurch wertvolle Freiräume, um sich stärker auf die eigentliche Prozesssteuerung und strategische Projektführung zu konzentrieren. Paula versetzt sie in die Lage, mit derselben Mannschaft mehr Projekte schneller, strukturierter und ressourcenschonender umzusetzen“, sagt Milan Zahradnik, Gründer und CEO von Propster.

Bei Propster handelt es sich um ein Startup, das eine web-basierte Plattform für Immobilienprojektentwickler:innen, Bauträger:innen und Generalunternehmer:innen betreibt. Seit 2017 unterstützt das Startup seine Kund:innen bei der digitalen Abwicklung von Bauvorhaben. Die Plattform deckt Bemusterung, Bauherrenbemusterung, Individualisierung, Mieterausbau, Mängelmanagement und Immobilienvermarktung ab und fungiert dabei als zentrale Schnittstelle für alle Projektbeteiligten.

Propster integriert Paula in seine Plattform

Als integraler Bestandteil der Propster-Plattform nutzt Paula vorhandene Projekt- und Produktdaten sowie Leistungsverzeichnisse, um wiederkehrende Aufgaben effizient zu automatisieren und Projektteams gezielt zu unterstützen. Dabei soll die Anwendung fortlaufend für zukünftige Bauvorhaben dazulernen. Auf Basis von Large Language Models (LLMs) verarbeitet das Tool sowohl strukturierte als auch unstrukturierte Informationen und soll dadurch manuelle Arbeitsschritte erheblich reduzieren.

Der Early Access startet am 11. Juni und richtet sich an Bau- und Immobilienunternehmen im DACH-Raum. Erfahrungen und Rückmeldungen der Early-Access-Partner sollen unmittelbar in die Weiterentwicklung von Paula einfließen.