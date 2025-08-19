Pushed: Wiener Startup vermittelt für Creator Markenpartnerschaften

Das Wiener Startup Pushed hat es sich zum Ziel gemacht, der Creator Economy einen einfachen Zugang zu Markenpartnerschaften zu bieten, die zuverlässig Einnahmen bringen. Mit seiner neuen mobile-first Affiliate-Plattform will es die Jungfirma gerade kleineren Creators dabei helfen, mit Inhalten auf TikTok, Instagram oder YouTube Geld zu verdienen. Vier Wochen nach dem Start zählt Pushed über 1.000 aktive Creators. Marken wie Wolt, Finanzguru, Temu und Payback sind bereits an Bord.

Pushed hilft Creators beim Geld verdienen

Mit seiner Plattform ermöglicht es Pushed Creators, über geteilte Links Provisionen zu verdienen. Dadurch sollen diese sich lange Anmeldeprozesse und die Komplexität klassischer Affiliate-Netzwerke sparen. „Wir haben kein weiteres Netzwerk gebaut – sondern ein System, das Creator sofort aktiviert und ihnen hilft, echtes Geld zu verdienen“, sagt Chris Filgertshofer, Mitgründer & CMO des Startups. Gamification-Elemente wie Streaks, Leaderboards und Milestones sollen Creator dauerhaft aktiv halten.

Hinter Pushed steht das Gründerteam der Performance-Plattform Rewards. Diese hat nach Angaben der Founder bereits über 100 Marken, von Mobile Games bis D2C, in der digitalen Kundengewinnung begleitet. Ergänzend betreiben die Gründer mit Pushed+ ein eigenständiges Lernformat für Affiliates. Das Format ist unabhängig von der App und über ein kostenpflichtiges Membership-Modell zugänglich.

Neues Shopping-Feature geplant

Das erste große Update von Pushed ist bereits live: der GeoLinker. Dieses Feature erkennt automatisch das Herkunftsland eines Klicks und liefert in Echtzeit den passenden Affiliate-Link aus. Somit soll kein Traffic verloren gehen, auch nicht bei internationaler Reichweite. „Jede Funktion ist auf Schnelligkeit, Einfachheit und Motivation optimiert“, so Vincent Nieraad, CTO & Mitgründer.

Der nächste große Meilenstein soll in wenigen Wochen kommen. Mit dem Shopping-Feature sollen Creators ihren eigenen Online-Shop mit persönlichen Produktempfehlungen erstellen können. Diese Shops sollen ausschließlich mit Artikeln aus großen Partner-Shops bestückt sein. So können die Creators gezielt über ihre Community Empfehlungen teilen. Das Feature soll lückenloses Tracking und volle Vergütung bieten, direkt in der App. Zahlreiche bekannte E-Commerce-Marken sind bereits eingeplant. „Pushed liefert keine Reichweite, sondern Wirkung. Genau das braucht der Markt“, erläutert Felix Fischer, CSO & Mitgründer der Jungfirma.