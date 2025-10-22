Refurbed holt frische 52 Millionen Euro nach Erreichen der Profitabilität

Zuerst kam der Stellenabbau, dann wurde profitabilität verkündet, und jetzt soll ordentlich weiter gewachsen werden: Das österreichische Scale-up Refurbed hat eine Finanzierungsrunde in Höhe von etwa 52 Millionen Euro abgeschlossen. Die Runde erfolgt acht Monate nach einem Stellenabbau von 20 Prozent der Belegschaft.

Die Finanzierung wird von Alex Zubillaga angeführt, einem US-amerikanischen Investor, der zuvor in Unternehmen wie Spotify und den spanischen Marktplatz Wallapop investiert hat. Ebenfalls beteiligt ist Orilla, das Investmentvehikel der spanischen Familie Riberas, die bereits in Vinted und Cabify investiert hat. Das berichtet Sifted.

Zu den teilnehmenden Bestandsinvestoren gehören Speedinvest, Evli Growth Partners, Bonsai, Almaz sowie C4 Ventures, der Venture-Arm des britischen Fernsehsenders Channel 4.

20 Prozent des Personals im Februar gekürzt

Das 2017 gegründete Unternehmen betreibt einen Marktplatz für generalüberholte Elektronikgeräte wie Smartphones, Laptops und Tablets. Refurbed ist derzeit in zwölf europäischen Ländern aktiv und plant mit den neuen Mitteln eine Expansion nach Großbritannien. Die aktuelle Runde ist nicht die größte in der Unternehmensgeschichte: 2021 hatte Refurbed 54 Millionen US-Dollar in einer Serie-B-Finanzierung eingesammelt, 2023 folgten 57 Millionen US-Dollar in der Serie C.

Im Februar 2025 hatte das Unternehmen 20 Prozent seiner Mitarbeiter entlassen. Laut LinkedIn-Daten beschäftigt Refurbed aktuell 270 Personen. CEO und Mitgründer Peter Windischhofer begründete die Maßnahme mit „vorherrschenden geopolitischen und regulatorischen Bedingungen“. Nach eigenen Angaben erreichte das Unternehmen im März die Profitabilität. Der Umsatz sei im Jahresvergleich um 40 Prozent gewachsen.

Wettbewerbsumfeld

Refurbed operiert in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Markt für gebrauchte Elektronik in Europa. Das französische Unternehmen BackMarket ist mit über einer Milliarde US-Dollar Finanzierung der am besten kapitalisierte Akteur. Auch BackMarket hatte 2022 13 Prozent seiner Belegschaft entlassen und internationale Expansionspläne pausiert, meldete jedoch im vergangenen Jahr Profitabilität. Das finnische Startup Swappie hat insgesamt 169 Millionen US-Dollar eingesammelt und zählt ebenfalls zu den Wettbewerbern.