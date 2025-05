Robinhood übernimmt die Krypto-Börsen Bitbuy und Coinsquare

Und sie kaufen munter weiter zu: Nachdem Coinbase gerade erst die Derivate-Plattform Deribit geschnappt hat, legt sich die Trading-App Robinhood, längst auch im Krypto-Geschäft unterwegs, gleich zwei Krypto-Börsen in Kanada zu. Es geht um Bitbuy and Coinsquare, die weiterhin wie gewohnt unter dem Dach von WonderFi betrieben werden sollen.

Robinhood Markets, Inc. hat eine Vereinbarung zur Übernahme von WonderFi, einem kanadischen Anbieter digitaler Vermögenswerte, getroffen. WonderFi betreibt zwei der am längsten bestehenden regulierten Krypto-Plattformen Kanadas mit mehr als 2,1 Milliarden kanadischen Dollar an verwahrten Vermögenswerten.

Die Übernahme soll Robinhoods Präsenz im kanadischen Kryptowährungsmarkt stärken. Kanada gilt als einer der am schnellsten wachsenden Märkte für Kryptowährungen. Nach Abschluss der Übernahme wird WonderFi seine Produkte weiterhin betreiben und das Führungsteam von WonderFi wird Teil von Robinhood Crypto bleiben.

Kaufpreis bei etwa 180 Mio. Dollar

Im Rahmen der Vereinbarung wird Robinhood alle ausstehenden Stammaktien von WonderFi für 0,36 kanadische Dollar pro Aktie erwerben. Der Kaufpreis entspricht einem Gesamtwert von etwa 250 Millionen kanadischen Dollar (oder 179 Mio. US-Dollar) und stellt einen Aufschlag von etwa 41% gegenüber dem Schlusskurs der Aktien am 12. Mai 2025 dar. Im Vergleich zum volumengewichteten 30-Tage-Durchschnittskurs liegt der Aufpreis bei etwa 71%.

Die Mitarbeiter von WonderFi werden sich den mehr als 140 Robinhood-Mitarbeitern in Kanada anschließen. Robinhood hatte seinen kanadischen Hauptsitz 2024 in Toronto eingerichtet. Der Abschluss der Transaktion wird für die zweite Jahreshälfte 2025 erwartet und unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich behördlicher Genehmigungen, gerichtlicher Zustimmung und der Zustimmung der WonderFi-Aktionäre.

Wie berichtet, haben mehrere Fintechs dieses Jahr bereits andere Unternehmen zugekauft. Coinbase hat sich Deribit für 2,9 Milliarden Dollar übernommen, Kraken hat NinjaTrader für 1,5 Milliarden Dollar zugekauft, und XRP-Herausgeber Ripple hat den Multi-Asset-Broker Hidden Road um 1,25 Mrd. Dollar geschnappt.