AMD Silo AI: „People, Data and Compute are Not Enough, You Need Distribution"

Silo AI aus Finnland rund um Gründer Peter Sarlin gehört zu den europäischen AI Champions – auch wenn das Startup vor etwa einem Jahr an den US-Chip-Hersteller AMD um bis zu knapp einer Milliarde Dollar verkauft wurde. Denn Sarlin hält trotzdem die Europa-Fahne hoch. Auf der TechBBQ Konferenz in Kopenhagen hatten wir Gelegenheit, mit dem KI-Gründer über AGI, die Vorteile des Verkaufs an AMD, Open Source und Europa im Wettbewerb mit den USA und China zu sprechen – here we go!

  • Von SiloAI zu AMD: 12 Monate nach dem Exit – Wie sich das Unternehmen als europäisches AI-Lab innerhalb des US-Konzerns entwickelt hat
  • Europäische LLMs im globalen Wettbewerb – Die Fortsetzung der Viking- und Europa-Modelle sowie die neue „Open Euro Initiative“ für europäische Sprachmodelle
  • Das Talent- und Distributionsproblem Europas – Warum Europa zwar exzellente AI-Forscher hat, aber bei der Kommerzialisierung hinterherhinkt
  • EU AI Act und Regulierung als Chance – Warum AMD SiloAI den EU Code of Practice unterzeichnet hat und Regulierung nicht als Hindernis sieht
  • Foundation Models vs. Application Layer – Strategieempfehlungen für europäische Startups zwischen Anwendungsebene und spezialisierten Modellen
  • AGI-Hype und realistische Erwartungen – Einschätzung zum aktuellen Entwicklungsstand von LLMs und der Diskussion um „Superintelligenz“
  • AI Gigafactories: Hardware vs. Software – Bewertung der EU-Pläne für 20 Milliarden Euro AI-Infrastruktur und was Europa wirklich braucht

