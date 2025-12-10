SpaceX plant Rekord-Börsengang mit Bewertung von 1,5 Billionen Dollar

Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX treibt seine Pläne für einen Börsengang voran und peilt dabei eine Bewertung von rund 1,5 Billionen Dollar an. Wie Bloomberg unter Berufung auf mehrere Insider berichtet, strebt das Unternehmen eine Notierung für Mitte bis Ende 2026 an und will dabei deutlich mehr als 30 Milliarden Dollar einnehmen. Der Zeitplan könne sich je nach Marktbedingungen noch verschieben.

Damit würde SpaceX den bisherigen IPO-Rekord von Saudi Aramco knacken, das 2019 bei seinem Börsengang 29 Milliarden Dollar einnahm. Mit einer Bewertung 1,5 Billionen Dollar wäre SpaceX in den Top 10 der wertvollsten Firmen weltweit.

Die derzeitige Nummer 10 ist laut CompaniesMarketCap Tesla – ebenfalls ein Musk-Unternehmen – mit einer Bewertung von derzeit 1,48 Billionen Dollar. Die IPO-Pläne markieren auch eine strategische Kehrtwende: SpaceX hatte zuvor erwogen, nur die Starlink-Sparte separat an die Börse zu bringen, während das Hauptunternehmen privat bleiben sollte.

Umsatz soll auf bis zu 24 Milliarden Dollar steigen

Die Zahlen untermauern das aggressive Wachstum: SpaceX erwartet für 2025 einen Umsatz von rund 15 Milliarden Dollar, der 2026 auf 22 bis 24 Milliarden Dollar steigen soll. Der Großteil davon stammt vom Satelliten-Internetdienst Starlink, der sich zunehmend als Cash-Cow des Unternehmens etabliert.

Mit den Mitteln aus dem Börsengang im kommenden Jahr will SpaceX weltraumgestützte Rechenzentren entwickeln und die dafür benötigten Chips einkaufen – ein ambitioniertes Projekt, das die Verbindung von Raumfahrt und Cloud-Computing vorantreiben soll. Die Kombination aus bewährtem Starlink-Geschäft und visionären Projekten wie der Mond- und Marsrakete Starship sowie Space-Data-Centern macht SpaceX zu einem der spannendsten Tech-IPOs der kommenden Jahre.