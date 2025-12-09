Launch

Supercount AI: HalloSophia-Gründer starten neues KI-Startup für Buchhaltung

Avatar, Avatar
Sebastian Kaiser-Mühlecker und Markus Waghubinger gründeten Supercount AI. © Julia Flath
Sebastian Kaiser-Mühlecker und Markus Waghubinger gründeten Supercount AI. © Julia Flath
Startup Interviewer: Gib uns dein erstes AI Interview Startup Interviewer: Gib uns dein erstes AI Interview

Diese beiden Gründer kennt man schon: Die Linzer Supercount AI FlexCo hat eine Produktivitätsplattform für Buchhaltung und Bilanzierung entwickelt, die vollständig auf generativer künstlicher Intelligenz basiert. Das im September 2025 gegründete Startup richtet sich an österreichische Steuerberatungskanzleien, die mit Fachkräftemangel konfrontiert sind.

Markus Waghubinger und Sebastian Kaiser-Mühlecker bringen Erfahrung im Bereich KI-gestützter Plattformen mit. Bereits 2020 hatten sie HalloSophia gestartet, eine Vermittlungsplattform für Berater, die 2023 generative KI in ihre Services integrierte. Die Plattform, hinter der das Unternehmen finothek GmbH steht, nutzte damals GPT-3.5 von OpenAI, um Nutzer mit passenden Beratern zu verbinden. Ende 2022 hatte HalloSophia 1,4 Millionen Euro eingesammelt.

Technologie und Funktionsweise

Nun aber setzen sie auf Supercount AI nutzt rund 30 KI-Agenten, die auf fünf verschiedenen KI-Modellen basieren. Die Plattform verwendet in Europa gehostete Large Language Models (LLMs) und RAG-Systeme (Retrieval-Augmented Generation) für die Datenverarbeitung. Nach Unternehmensangaben findet kein Training der Modelle mit Kanzlei- oder Mandantendaten statt.

Die Software erreichte im Pilotbetrieb bei der Belegkontierung eine Genauigkeit von 93 Prozent bei einem Setup-Aufwand von drei bis fünf Minuten. Die Plattform integriert sich in bestehende Buchhaltungssoftware wie BMD und DATEV. Die Plattform verarbeitet Belege durch Computer Vision, führt automatische Kontierungen durch und prüft Steuersätze, Wechselkurse sowie Reverse-Charge-Sachverhalte. Menschliche Fachkräfte prüfen und genehmigen die von der KI erstellten Vorschläge.

Marktpositionierung

Das Unternehmen bezeichnet sich nach eigener Marktanalyse als erste Produktivitätsplattform für Buchhaltung in Österreich, die von Beginn an KI-nativ entwickelt wurde. Die Plattform ist ab sofort für Steuerberatungskanzleien verfügbar.

Laut Co-Founder Sebastian Kaiser-Mühlecker soll die Lösung Fachkräften durch Zeitersparnis mehr Kapazität für die Mandantenbetreuung ermöglichen. Die KI-Module können um kanzleieigene oder zugekaufte KI-Agenten erweitert werden.

Werbung
Werbung

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden:

Specials unserer Partner

Die besten Artikel in unserem Netzwerk

Powered by Dieser Preis-Ticker beinhaltet Affiliate-Links zu Bitpanda.

Deep Dives

#glaubandich CHALLENGE Hochformat.

#glaubandich CHALLENGE 2026

Österreichs größter Startup-Wettbewerb - 12 Top-Investoren mit an Bord

AI Talk

Der führende KI Podcast mit Clemens Wasner & Jakob Steinschaden

Future{hacks}

Zwischen Hype und Realität
© Wiener Börse

IPO Spotlight

powered by Wiener Börse

Startup & Scale-up Investment Tracker 2025

Die größten Finanzierungsrunden des Jahres im Überblick

Trending Topics Tech Talk

Der Podcast mit smarten Köpfen für smarte Köpfe
Die 2 Minuten 2 Millionen Investoren. © PULS 4 / Gerry Frank

2 Minuten 2 Millionen | Staffel 12

Die Startups - die Investoren - die Deals - die Hintergründe

BOLD Community

Podcast-Gespräche mit den BOLD Minds

IPO Success Stories

Der Weg an die Wiener Börse

Weiterlesen