Tiroler Bau-Startup revitalyze erhält sechsstellige Finanzierung für Ausschreibungsprüfung

Das Construction-Tech-Startup revitalyze hat eine Finanzierung in mittlerer sechsstelliger Höhe von der Austria Wirtschaftsservice (aws) erhalten. Mit der Förderung will die Jungfirma das neue Produkt, die KI-gestützte Plattform Tenderhub, die für Ausschreibungsanalysen zum Einsatz kommt, entscheidend weiterentwickeln.

Neues Tool Tenderhub erkennt kostspielige Risiken in Unterlagen

In der Bauwirtschaft verbringen Kalkulationsteams laut revitalyze zahlreiche Stunden mit der manuellen Prüfung widersprüchlicher Dokumente. Diese Prozesse seien nicht nur zeitaufwendig und fehleranfällig. Auch würden sie das Risiko bergen, Nachtragspotenziale und kritische Passagen zu übersehen. Die Folge seien Mehrkosten und Nacharbeiten in Millionenhöhe.

Das Tool von revitalyze soll automatisch kostspielige Risiken und Unstimmigkeiten in Unterlagen erkennen, die man ansonsten übersehen würde. Dank AI lassen sich hunderte Seiten an Ausschreibungsunterlagen innerhalb weniger Minuten analysieren. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Integration von Umwelt- und Zirkularitätsdaten, um die Vergabe- und Beschaffungsphase in Bauprojekten effizienter und nachhaltiger zu gestalten.

revitalyze will KI-Ausschreibungsanalyse zum Branchenstandard machen

Im Zuge der Weiterentwicklung tritt die Plattform unter dem Namen Tenderhub auf. Mit dem Produkt will revitalyze die Vision unterstreichen, die KI-gestützte Ausschreibungsanalyse zum Branchenstandard zu machen. Das Startup arbeitet bereits mit großen Pilotunternehmen aus der Baubranche zusammen und hat auch das Team mit Expert:innen aus dem Bereich Kalkulation erweitert. Erst kürzlich erhielt revitalyze die Auszeichnung von Cemex Ventures als eines der „Top 50 Construction Tech Startups 2025“.

David Plaseller, Gründer und CEO von revitalyze, erklärt: „Wir freuen uns sehr über die Unterstützung durch die aws. Dank dieser Förderung können wir unser Produkt entscheidend weiterentwickeln und unser Ziel verfolgen, Nachhaltigkeit und Automatisierung im Bauwesen zum Standard zu machen.“