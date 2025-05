Tomorrow.Bio kryokonserviert 20 Menschen – und sichert sich 5 Mio. Euro Finanzierung

Menschen nach ihrem “rechtlich festgestellten Tod“ in flüssigem Stickstoff bei 196 °C konservieren – bis Wissenschaft und Medizin eine Heilung ihrer Krankheiten gefunden haben. Das ist die Idee hinter dem Berliner Startup Tomorrow.Bio. Gerade wurde eine Seed-Finanzierungsrunde über 5 Millionen Euro erfolgreich abgeschlossen.

Die Gründer: Emil Kendziorra und Fernando Azevedo Pinheiro

Tomorrow.Bio wurde 2020 von Dr. Emil Kendziorra und Fernando Azevedo Pinheiro gegründet. Die beiden verfolgen die Vision, tödliche Krankheiten wie Lungenkrebs irgendwann heilen zu können. Menschen sollen eine zweite Chance auf Leben bekommen.

Zuvor haben die beiden mehrere erfolgreiche Tech-Startups aufgebaut und verkauft. Kendziorra ist Arzt und ehemaliger Krebsforscher. Er gründete unter anderem Medlanes, einen digitalen Anbieter für medizinische Hausbesuche und onFeedback, ein Tool für Kundenfeedback-Analysen. Mit beiden Startups schaffte er erfolgreiche Exits.

Azevedo Pinheiro war Co-Founder des südafrikanischen Online-Marktplatz für Gebrauchtwagen CarZar sowie von Missella.com.br, einer brasilianischen E-Commerce-Plattform.

Europas erstes Kryonik-Unternehmen

Vor knapp fünf Jahren haben sich die beiden dann zusammengetan, um Europas erstes Kryonik-Unternehmen zu gründen. Kryonik bezeichnet Wissenschaft und Technik, bei der leblose menschliche Körper oder Körperteile bei sehr tiefen Temperaturen eingefroren und konserviert werden.

Der Prozess funktioniert so: Der Körper wird schnell auf Minusgrade runtergekühlt, damit alle biologischen Prozesse stoppen. Tomorrow.Bio gibt an, dafür eigene Spezial-Kryo-Ambulanzen in Berlin und Zürich etabliert zu haben, die im Ernstfall sofort losfahren. Speziell geschulte Teams würden im Todesfall sofort mit Herz-Druck-Massagen, Sauerstoffgabe und einem ausgeklügelten Kühlprozess beginnen, um den Zerfall zu verlangsamen. Gleichzeitig werde das Körperwasser durch eine Kryoprotektant-Lösung ersetzt. Es handelt sich dabei um eine Art medizinisches Frostschutzmittel, das Eiskristalle und damit Schäden verhindert.

Menschen werden in vakuumisolierten Edelstahltanks gelagert

Tomorrow.Bio arbeitet dabei eng mit der European Biostasis Foundation (EBF) in der Schweiz zusammen, wo die Patient:innen in hochmodernen vakuumisolierten Edelstahltanks gelagert werden. Konkret handle es sich um “stromunabhängige” Dewar-Tanks. Sie sind 3,2 Meter hoch und sollen eine sichere Langzeitaufbewahrung gewährleisten.

Verträge im Wert von 150 Millionen Euro abgeschlossen

Die Gründer erzählten, mit Stand heute 20 Menschen und 10 Haustiere kryokonserviert zu haben. Und das sei erst der Anfang gewesen, denn 800 weitere Verträge mit einem Gesamtvolumen von mehr als 150 Millionen Euro wurden laut den beiden bereits abgeschlossen.

Um das Vorhaben zu realisieren, erhielt Tomorrow.Bio gerade 5 Millionen Euro in einer Seed-Runde. Der französische VC Blast.Club und das Hamburger Family Office Truventuro waren als Lead-Investoren beteiligt. Sie sehen in dem Unternehmen einen vielversprechenden Vorreiter im Bereich der Longevity-Technologie mit bedeutendem wirtschaftlichem Potenzial.

USA-Expansion

Nun soll das frische Kapital in Forschung und Entwicklung fließen. Außerdem plane man den Markteintritt in die USA in New York, Kalifornien und Florida. Das große Ziel: als erster Anbieter weltweit Kryonik-Services mit lokalen Teams anzubieten, um die Sofortversorgung zu gewährleisten.