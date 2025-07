Trunk Tools: New Yorker Startup von Österreicherin holt 40 Millionen Dollar

Die Erfolgs-Story derösterreichischen Gründerin Sarah Buchner geht weiter: Denn ihr New Yorker Unternehmen Trunk Tools hat eine Series-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 40 Millionen Dollar abgeschlossen. Die Runde wurde von Insight Partners angeführt, mit Beteiligung von Redpoint Ventures, Innovation Endeavors, Stepstone, Liberty Mutual Strategic Ventures und Prudence. Damit steigt die Gesamtfinanzierung des Unternehmens auf 70 Millionen Dollar.

Erst im August 2024 hat Trunk Tools 20 Millionen Dollar in der Series A geholt. Durch das Aufmotzen der Software um KI dürfte nun noch mehr Dynamik in das Geschäftsfeld gekommen sein (mehr dazu hier).

Geschäftsmodell und Technologie

Trunk Tools entwickelt eine KI-gestützte Plattform für die Bauindustrie, die darauf ausgelegt ist, die Verwaltung und Analyse von Projektdaten zu automatisieren. Das System verarbeitet große Mengen an Dokumenten, die während eines Bauprojekts entstehen – darunter Zeichnungen, Spezifikationen, Anfragen um Information (RFIs), Zeitpläne und Einreichungen.

Die Plattform ermöglicht es Bauteams, in natürlicher Sprache Fragen zu stellen und erhält daraufhin datenbasierte Antworten aus den relevanten Projektunterlagen. Darüber hinaus verfügt das System über autonome Agenten, die komplette Arbeitsabläufe ohne menschlichen Eingriff abwickeln können. Die Software verbindet Projektdaten mit Zeitplänen und kann potenzielle Probleme identifizieren, bevor diese zu Verzögerungen oder kostspieligen Nacharbeiten führen.

Gründerin und Unternehmenshintergrund

Das Unternehmen wurde 2021 von Dr. Sarah Buchner gegründet, einer österreichischen Unternehmerin mit umfangreicher Branchenerfahrung. Buchner begann ihre Laufbahn bereits im Alter von 12 Jahren als Tischlerin in einem kleinen österreichischen Dorf und arbeitete sich bis zur Bauleiterin, Projektmanagerin und Gruppenleiterin hoch. Um die von ihr beobachteten Ineffizienzen in der Baubranche systematisch anzugehen, absolvierte sie anschließend eine Promotion in Bauingenieurwesen und Datenwissenschaft.

Marktposition und Wachstum

Nach Unternehmensangaben ist Trunk Tools bereits auf mehreren hundert Bauprojekten im Einsatz. Das Unternehmen verzeichnete in den vergangenen sechs Monaten eine Verfünffachung seines Umsatzes. Die Plattform positioniert sich als Alternative zu herkömmlichen digitalen Archivierungssystemen und fungiert nach eigenen Angaben als „intelligenter Teammitarbeiter“.

Die Bauindustrie, die einen Wert von 13 Billionen Dollar repräsentiert, weist laut Branchenschätzungen jährliche Ineffizienzen von über einer Billion Dollar auf. Trunk Tools zielt darauf ab, diese Verluste durch den Einsatz speziell auf die Baubranche zugeschnittener KI-Lösungen zu reduzieren.

Verwendung der Finanzierung

Die Series-B-Mittel sollen für die Erweiterung der Engineering-, Produkt- und Vertriebsteams verwendet werden. Zusätzlich plant das Unternehmen den Ausbau seines Außendienst-Programms und die Weiterentwicklung der KI-Plattform für komplexere Projekte sowie kleinere Marktsegmente.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York und konzentriert sich auf die Digitalisierung von Datenmanagement-Prozessen in der Baubranche durch den Einsatz künstlicher Intelligenz.