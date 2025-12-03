Truth Verifier: Wie Connecting Software Ideen mit der Blockchain vor Diebstahl schützt

Mit Truth Verifier bietet das Softwareunternehmen Connecting Software eine Lösung an, mit der Ideen und Konzepte fälschungssicher dokumentiert werden können. Über eine App werden Inhalte automatisiert mit einem Zeitstempel in einer Public Blockchain hinterlegt – als digitaler Beweis dafür, wer eine Idee wann hatte. Unser Startup Interviewer hat Gründer und CEO Thomas Berndorfer dazu befragt, wie er damit Kreative, Startups und Unternehmen vor Ideendiebstahl schützen will.

Kannst du uns dein Startup vorstellen? Was macht ihr genau?

Thomas Berndorfer: Wir sind Connecting Software, im eigentlichen Sinne sind wir kein Startup mehr. Allerdings versuchen wir, mit unserem Freemium Truth Verifier oder truth-verifier.com Startups, Entrepreneure oder insgesamt Schaffende zu erreichen. Dafür haben wir ein Freemium herausgebracht, welches diesen Gruppen helfen soll, ihre Ideen belegbar zu beschützen. Wie so viele andere auch haben wir die Erfahrung gemacht, dass es immer wieder Ideendiebstahl, Kopierer oder Wiederverkäufer von IP oder Konzepten gibt. Daher haben wir eine App entwickelt, die mithilfe der Blockchain einen unveränderbaren Beweis erbringt, dass man seine Idee zu einem bestimmten Zeitpunkt „signiert oder zertifiziert“.

Wer ist im Gründungsteam?

Das Kernteam besteht neben mir aus Kirill Zhuklinets, Francisco J. N. Rodrigues und Vladimir Iszer. Kirill ist CTO, Francisco Product Manager und VladimirLead Entwickler.

Was ist die Geschichte hinter deinem Startup? Wie und warum hast du angefangen?

In meiner Zeit als junger Angestellter habe ich immer wieder Frustrationen gehabt, da ich trotz großer Erfolge immer wieder um meine Provisionen und Vereinbarungen gefallen bin. Da habe ich mir gesagt, dass ich in Zukunft für mich selbst arbeiten will. Damit habe ich Vorgesetzte umgangen. Mein Weg ging über die Slowakei und später wieder nach Wien, Denver und Madeira. Mittlerweile habe ich 6 eigene Firmen und bin bei einer Silicon Valley Technologie Firma beteiligt.

Was unterscheidet dein Startup von der Konkurrenz? Was macht euch einzigartig, was ist die USP?

Wir sind mit unserem Freemium/Startup die einzigen, die einen nachhaltigen Beweis der Authentizität in sehr skalierbaren und preislich unschlagbar in die Public Blockchain bringen. Wir können es sogar gratis für die Kollegen anbieten und sind gleichzeitig jetzt schon durch mehrere Patente und Patent Pending geschützt. Weiters haben wir durch unsere langjährigen Erfahrungen in der Softwareintegration monetarisierbare Produkte beziehungsweise skalierbare Geschäftsanbindungen.

Welche Technologien setzt ihr ein, bzw. welche hauseigene Tech habt ihr entwickelt?

Wir verwenden Microsoft Technologien .Net Core C, C++ und verwenden die Etherium Blockchain, um unsere Hashes zu speichern. Die Komponenten der Applikation sind alle in House entwickelt und die Engine für die Blockchain ist durch eine Beteiligung und Lizenzverträge geschützt.

Wer ist eure Zielgruppe und wie erreicht ihr sie?

Im Freemium sind es IP Hersteller, also alle die ihre Konzepte, Werke und Ideen schützen wollen. In den kommerziellen Anwendungen sind es vor allem Unternehmen und deren Bedürfnis, compliant nach den verschiedenen Richtlinien zu sein ( ISO, GDPR, NIS2, HIPAA und andere).

Was sieht es mit bisherigen Finanzierungen aus? Gibt es schon Investoren?

Alles ist, wurde und wird selbst finanziert. Wir versuchen, eine Abhängigkeit von Dritten zu vermeiden. Das ist zwar nicht das Schnellste, dafür ist es sicherer. Die Finanzierung ist aus unseren anderen Bereichen auch gesichert.

Kannst du uns dein Geschäftsmodell erklären? Wie generiert dein Startup Einnahmen?

Wir verdienen unser Geld mit Subscriptions, Lizenzen und Dienstleistungen, wobei letztere eigentlich kaum vorkommen. Wir bieten meist Applikationen an, die sowohl on prem als auch als SaaS Produkt zu erwerben sind. Das Freemium ist natürlich gratis, wird aber, wenn der Bedarf nach kommerzieller Nutzung vorhanden ist, über Subscription und Usage finanziert.

Was sind die nächsten Schritte für dein Startup? Habt ihr spezifische Ziele für die Zukunft?

Wir wollen über die Freemium Angebote eine Awareness herstellen, dass digitale Information mit Technologie geschützt werden kann. Wir haben die Möglichkeit, mit unseren Tools neutral und kostengünstig Authentizität zu beweisen und eine Art digitalen Notar zu erstellen. Das kann auch für Cloudsoftwarehersteller ein riesiger Nutzen sein, weil er unabhängig beweisen kann, dass die bei ihm gelagerten Daten seiner Kunden sicher sind. Nachdem wir nahezu unendlich skalieren können, können und wollen wir in der Zukunft der Garant für Echtheit werden.

Hast du Tipps für andere Gründer:innen?

Es dauert IMMER länger als du es geplant hast. Geht nicht gibt’s nicht und was nicht passt, wird passend gemacht. Das sind meine Takeaways der letzten 25 Jahre. Aber wer beständig und beharrlich ist, kommt zum Ziel, auch wenn dieses Ziel nicht immer dasselbe geblieben ist.

