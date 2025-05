Ein neuer Bericht von Zeki Data enthüllt drastische Veränderungen in der globalen KI-Talentlandschaft. Die Analyse basiert auf Daten von 800.000 führenden KI-Expert:innen weltweit. Der „State of AI Talent Report 2025“ prognostiziert eine fundamentale Neuordnung der internationalen KI-Expertise und legt eine Abwanderung von Talenten in diesem Bereich offen.

Die Untersuchung zeigt eine rapide schwindende Dominanz der Vereinigten Staaten im KI-Sektor. Spitzenkräfte orientieren sich demnach zunehmend neu. Diese Entwicklung könnte die globale Innovationslandschaft nachhaltig verändern. Zeki Data warnt vor schwerwiegenden langfristigen Folgen für den US-amerikanischen Technologiesektor.

Neue Zentren der KI-Innovation entstehen

Was sind die weiteren Ergebnisse der Studie? Indien entwickelt sich Zeki zufolge vom Talentexporteur zur aktiven Anlaufstelle für KI-Expertise. Auch europäische Unternehmen und die Golfstaaten intensivieren ihre Bemühungen, Top-Talente zu gewinnen und zu halten. London soll sich künftig als neues Zentrum für verantwortungsvolle Technologieentwicklung positionieren.

Der Wettbewerb um führende KI-Experten verschärft sich. „Die Anwerbung von Top-KI-Talenten ist ein Nullsummenspiel“, betont der Bericht. Der begrenzte Pool hochqualifizierter Fachkräfte führe zu einem intensiven globalen Konkurrenzkampf.

Branchenspezifische Auswirkungen

Google festigt der Datenanalyse nach seine Position im Bereich der Large Language Models durch gezielte Talentkonzentration – auch Nvidia könne seine Führungsrolle in der Innovation durch erfolgreiche Talentgewinnung stärken. Big Pharma lagere die risikoreiche KI-basierte Forschung zu Medikamenten zunehmend auf spezialisierte Startups aus.

Die Überschneidung von Quantencomputing und KI nimmt laut Zeki Data zu. Dies geschehe jedoch zum Nachteil reiner Quantenunternehmen. Die medizinische Forschung verliert Talente an expandierende KI-Unternehmen. Der Verteidigungssektor zeigt sich laut Studie resistent gegenüber den aktuellen Entwicklungen.

Zeki Data mit Sitz in London identifiziert und verfolgt KI-Talente weltweit. Das Unternehmen hat sich auf Deep-Tech-Bereiche wie Künstliche Intelligenz, Quantencomputing, Datentechnik, Halbleiter und Gesundheitstechnologie spezialisiert. Der Fokus liegt darauf, anhand einer umfassenden Datenbank das Innovationspotenzial von Einzelpersonen sowie der Unternehmen und Länder, in denen sie tätig sind, zu erfassen und zu antizipieren.