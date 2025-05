ViennaUP 2025: Wie Founder durch das Startup-Festival navigieren

Das internationale Startup-Festival ViennaUP, initiiert von der Wirtschaftsagentur Wien, hat sich als eines der führenden Startup-Events in Europa etabliert und wurde unter die Top 5 europäischer Startup-Veranstaltungen gewählt. Vom 8. bis 16. Mai 2025 verwandelt sich Wien in einen Hotspot für Innovation, Unternehmertum und Technologie. Mit über 15.000 Besuchern im Vorjahr und einem dezentralen Konzept bietet das Festival eine einzigartige Plattform für den Austausch zwischen Startups, Investoren und etablierten Unternehmen.

Schwerpunkte und Themen

Künstliche Intelligenz und Technologie

Ein zentraler Fokus des Festivals liegt auf KI-Innovationen und neuen Technologien. Zahlreiche teilnehmende Startups wie Impact AI und The Fabricant präsentieren KI-gestützte Lösungen für verschiedene Branchen. Das japanische Unternehmen Spiral Europe demonstriert beispielsweise KI-gesteuerte Drohnentechnologien für GPS-freie Umgebungen wie Tunnelbaustellen.

Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft

Nachhaltigkeit spielt eine herausragende Rolle bei der ViennaUP 2025. Der Smart City SuMMit am 15. Mai unter dem Motto „Let’s Co-Create Circular Cities“ bringt internationale Experten zusammen, um Lösungen für eine nachhaltige Stadtentwicklung zu erarbeiten. Wien selbst positioniert sich als Vorreiter mit einem umfassenden Stadtentwicklungsplan bis 2035, der einen Grünanteil von mindestens 50 Prozent sicherstellen soll.

Globale Vernetzung

Mit dem GO AUSTRIA Programm des Global Incubator Network (GIN) werden 42 innovative Deep-Tech-Startups aus sechs Ländern (Hongkong, Israel, Japan, China, Südkorea und Indien) nach Wien gebracht. Diese internationale Ausrichtung unterstreicht Wiens Rolle als Brückenbauer zwischen verschiedenen Startup-Ökosystemen.

Zentrale Programmpunkte

Coffee House Sessions

Eine Besonderheit des Festivals sind die Coffee House Sessions, die in drei traditionellen Wiener Kaffeehäusern stattfinden. In 45-minütigen One-to-One-Gesprächen können sich Teilnehmer direkt mit Investoren und Experten austauschen – ein Format, das für seine entspannte Atmosphäre und tiefgehende Gespräche geschätzt wird.

Female Founders Experience (08. Mai)

In diesem Jahr hat sich das alljährliche Event Lead Today. Shape Tomorrow. in die Female Founders Experience (FFX) umgewandelt. Das Event rückt Frauen in Führungspositionen, Innovation und Unternehmertum in den Fokus. Die FFX ist für 120 sorgfältig ausgewählte Teilnehmerinnen konzipiert, um ein sinnvolles Engagement, wirkungsvolle Diskussionen und hochwertige Networking-Möglichkeiten zu gewährleisten. Hier sollen Frauen das Gespräch führen, die Zukunft gestalten und zusammenarbeiten, um den Wandel vorantreiben.

CEE Innovation Forum (12. Mai)

Das CEE Innovation Forum ist ein Event, das die Unternehmer:innen-, Innovations- und Venture-Communities Mittel- und Osteuropas in Wien zusammenbringt. Das Forum bringt 500 Startup-Gründer:innen, VC- und Angel-Investor:innen, Technologieanbieter:innen und Ökosystembauer:innen aus den CEE-Ländern zusammen und bietet eine Plattform für den Wissensaustausch und das Networking.

Connect Day (13. Mai)

Der von der Austria Wirtschaftsservice (aws) veranstaltete Connect Day in der Wirtschaftskammer Österreich konzentriert sich auf vier Schlüsselbereiche: DeepTech & Spin-off, GreenTech, B2B SaaS & AI sowie MedTech & LifeScience. Mit über 1.300 Teilnehmern und 1.500 Matchmaking-Sessions im Vorjahr bietet der Event optimale Vernetzungsmöglichkeiten.

Smart City SuMMit (15. Mai)

Diese Veranstaltung im Climate Lab Wien widmet sich dem Thema Kreislaufwirtschaft in Städten. Neben Keynotes und Startup-Pitches gibt es interaktive Gruppensessions und umfassende Vernetzungsmöglichkeiten.

Impact Days (12.-13. Mai)

Eine bedeutende Konferenz im Wiener Rathaus, die Akteure aus Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft zusammenbringt, um nachhaltige Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen zu entwickeln.

The Green 100 (14. Mai)

Der Climate and Energy Fund präsentiert in der Aula der Wissenschaften die wichtigste Veranstaltung im Bereich Green Financing in Österreich mit Matchmaking zwischen grünen Projekten und Investoren.

Homebase am Karlsplatz

Die zentrale Anlaufstelle für alle Teilnehmer und Interessierten verbindet Networking-Möglichkeiten mit einem vielfältigen Musikprogramm und einem nachhaltigen Konzept. Die Einrichtung besteht aus wiederverwendbaren Möbeln, und das kulinarische Angebot umfasst vegane Speisen aus lokaler Produktion.