ViennaUP: Das war der aws Connect Day 2025!

Am Dienstag fand im Rahmen der ViennaUP der Connect Day der Austria Wirtschaftsservice (aws) in der Wirtschaftskammer Österreich (WKO) statt. Das jährlich stattfindende Event hat wieder zahlreiche Matchmaking-Möglichkeiten und spannenden Pitching-Sessions geboten. Über 1.400 Teilnehmende waren anwesend, um die Pitches mit einem breiten Themenspektrum zu sehen. Der Connect Day ist laut aws das größte Einzel-Event der ViennaUP, bei der in einer Woche über 80 Events verteilt in ganz Wien stattfinden.

Das sind die Sieger-Startups der vier Pitch-Wettbewerbe

Zum ersten Mal wurde in vier Themenbereichen gepitcht. Dabei gab es mehr als 300 Pitch-Einreichungen in den Kategorien „GreenTech“, „DeepTech & Spin-off“, „MedTech & LifeScience“ und „B2B SaaS & AI“. Diese vier Startups konnten am Ende die Juries überzeugen:

2nd Cycle FlexCo

Sieger in der Kategorie „GreenTech“ war 2nd Cycle, eine Jungfirma aus Amstetten, die sich auf das Recycling von Solarpanelen konzentriert. Das Startup entwickelt eine vollautomatische und skalierbare Lösung, um gebrauchte, demontierte Solarmodule kosteneffizient für einen zweiten Lebenszyklus aufzubereiten. Ebenfalls gepitcht haben die Startups Plastic-back, ChargeandMore Technologies, Full Nature Farms, silana und AKOLogic.

Fibionic

Die Kategorie „DeepTech & Spin-off“ konnte Fibionic für sich entscheiden. Hierbei handelt es sich um ein Tiroler Startup, das Bauteile leichter, stabiler und nachhaltiger machen will. Nach dem Vorbild der Natur setzt Fibionic in einem patentierten Verfahren Verstärkungsmaterial dort ein, wo es notwendig ist. Die Jungfirma sieht sich als Komplettanbieter für bionisch optimierte Bauteile. Die anderen Startups aus dieser Kategorie waren NOSI, CARBON FLY, Water Stuff & sun, Flower Nanotechnology und phine.tech.

Diamens FlexCo

Diamens war Gewinner in der Kategorie „MedTech & LifeScience“. Das Linzer Startup will gezielt frauenspezifische Gesundheitsprobleme angehen. Die Jungfirma verwendet Menstruationsblut, um frauenspezifische Krankheiten (wie Endometriose) zu erkennen. Derzeit entwickelt das Jungunternehmen den weltweit ersten Test für Endometriose aus Menstruationsblut. Auch gepitcht haben in dieser Kategorie GynTools LTD, NouiLife, Nagene, BestHealth4U und Maxovary.

Bigthinx 3DAI

Gewinner in der Kategorie „B2B SaaS & AI“ war Bigthinx 3DAI. Das Fashion-Tech-Jungunternehmen will die Modeindustrie mit digitaler Kleidung, 3D-PDP-Inhalten, virtuellen Wesen und transformativen digitalen Einkaufserlebnissen revolutionieren. Marken soll es mit den Tools möglich sein, das Einkaufen zu personalisieren, die Lieferketten zu erweitern, die Rentabilität und Nachhaltigkeit zu steigern und Kosten zu sparen. Ebenfalls gepitcht haben hier Digico Software GmbH, Citymind, Datenvorsprung GmbH, Sensegrass und AgeVolt.

Die hochkarätig besetzten Juries, die die Konzepte der Finalist:innen bewerteten, wurden u.a. von Expert:innen wie Isabella Frey (Geschäftsführung George Labs / ERSTE Bank), Ingrid Kelly Spillmann (Partnerin xista science ventures) oder Reginald Vossen (Präsident von Business Angels Europe) angeführt.

Unternehmen präsentierten Corporate Reverse Pitches

Die vier genannten Themenbereiche kamen auch in Keynotes, Diskussionen und Präsentationen zur Sprache. Dazu gab das Global Incubator Network (GIN) mit den Pitching-Sessions für internationale Startups wieder spannende Einblicke in Möglichkeiten der Internationalisierung. aws Connect, die Matching-Services der aws, präsentierten den bereits bekannten Corporate Reverse Pitch in Kooperation mit ABA Invest in Austria und EIT Manufacturing. Dabei stellten sich nationale und internationale Unternehmen wie Nvidia, Eli Lilly oder AVL mit Corporate Reverse Pitches vor und luden Startups aktiv zur Kooperation ein.

„Der Connect Day beweist eindrucksvoll, wie durch das gezielte Networking zwischen etablierten Unternehmen, Investor:innen und Startups wertvolle Partnerschaften entstehen und damit Innovations- und Investorenpotenzial gehoben wird. Das hohe Interesse der Teilnehmenden als auch der hochkarätigen Partner:innen gibt dem Format recht. Die österreichische Startup-Szene spielt eine zentrale Rolle für die Innovationskraft in Österreich – herzliche Gratulation an die vier Gewinner in ihrer jeweiligen Kategorie“, so Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer über den Connect Day 25.

Connect Day ist „zentrales Forum für Innovation und Kooperation“

„Mehr als 300 Pitch-Einreichungen untermauern das starke Interesse an einer Teilnahme an diesem wichtigen Vernetzungsevent des österreichischen Innovationsökosystems. Der Connect Day beweist einmal mehr seine wichtige Rolle als zentrales Forum für internationale Innovation und Kooperation. Unsere Matching-Services setzen genau dort an, um die richtigen Personen zum richtigen Zeitpunkt auf Augenhöhe zusammenzubringen. Mit den aws Finanzierungsinstrumenten unterstützen wir zudem ganz gezielt innovative Start-ups in verschiedenen Stadien ihrer Entwicklung. Insgesamt flossen im letzten Jahr rund 30 % unseres Kerngeschäfts in die Unterstützung von Jungunternehmen“, so aws-Geschäftsführer Bernhard Sagmeister.

Organisiert und durchgeführt wurde der Connect Day 25 von der Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) in Kooperation mit dem Global Incubator Network Austria (GIN, managed by aws und FFG), der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG), der Erste Bank, der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), der Aussenwirtschaft Austria, dem Austrian Center for Medical Innovation and Technology (ACMIT) und der Austrian Business Agency (ABA). Der Connect Day 25 ist Teil der Eventreihe Vienna Up 2025.