Waymo expandiert 2026 nach London

Der Robotaxi-Entwickler Waymo will laut Electrek bis nächstes Jahr nach London expandieren. Das US-Unternehmen baut die Reichweite seiner Testflotte sowie echte Fahrten mit Kund:innen ohne Fahrer:innen weiter aus. So hat die Firma in diesem Jahr Testfahrten in Tokio begonnen (wir berichteten). Nun sollen die autonomen Fahrzeuge früher als erwartet in der britischen Hauptstadt unterwegs sein.

Waymo macht ersten Schritt nach Europa

2025 ist bereits ein bemerkenswertes Jahr für Waymo, da das Unternehmen seine Expansion in den USA fortsetzt. Allein in diesem Jahr hat die Tochtergesellschaft von Alphabet, Inc. begonnen, Kundenfahrten in Austin, Texas, anzubieten, zusätzlich zu den Expansionsplänen für andere Städte wie Dallas und Nashville. Der Schritt nach Tokio war darüber hinaus die erste internationale Expansion. Mit Großbritannien kommt nun das erste europäische Land dazu.

Laut einer Mitteilung von Waymo hat das Unternehmen die ersten Weichen für die Zertifizierung gestellt, um bis 2026 in London den kommerziellen Betrieb aufzunehmen. So gab der Entwickler bekannt, dass er mit seinem bestehenden Flottenpartner Moove zusammenarbeiten wird, der den Betrieb in London unterstützen wird.

Jaguar-Robotaxis in London

Tekedra Mawakana, Co-CEO von Waymo, erklärte: „Wir freuen uns sehr, den Londonern die Zuverlässigkeit, Sicherheit und Magie von Waymo näherbringen zu können. Waymo sorgt dort, wo wir tätig sind, für sicherere Straßen und einen besser zugänglichen Nahverkehr. Wir haben gezeigt, wie man vollständig autonome Fahrdienste verantwortungsbewusst skalieren kann, und können es kaum erwarten, die Vorteile unserer Technologie auch auf Großbritannien auszuweiten.“

In den kommenden Monaten plant Waymo, seine Technologie auf Londons Straßen zu testen und bittet dafür um die Genehmigung der lokalen Behörden. Sobald dies geschehen ist, kann Waymo damit beginnen, der Öffentlichkeit Robotaxi-Dienste mit vollelektrischen I-Pace-Fahrzeugen des britischen Automobilherstellers Jaguar Land Rover anzubieten. Sobald diese verfügbar sind, können die Londoner:innen über die Waymo-App eine Fahrt bestellen.