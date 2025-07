WeAreDevelopers expandiert 2026 in die USA

Der große Schritt über den Atlantik von einem Wiener Unternehmen: WeAreDevelopers aus Wien und Docker haben eine strategische Partnerschaft angekündigt, um gemeinsam den WeAreDevelopers World Congress erstmals nach Nordamerika zu bringen. Docker ist in Entwicklerkreisen ein sehr bekanntes Unternehmen mit einer Software-Lösung, das die Einführung von Containertechnologie erleichtert, welche von 20 Millionen Entwicklern weltweit genutzt wird.

Die Veranstaltung ist für September 2026 geplant und soll zur größten Entwicklerkonferenz des Kontinents werden. Sead Ahmetović, CEO und Mitbegründer von WeAreDevelopers, kündigte an, das bewährte Veranstaltungsformat nach Nordamerika zu übertragen, und auch Indien sei in der Planung. In den USA wird voraussichtlich Kalifornien der Zielort sein.

Erste internationale Expansion der europäischen Entwicklerkonferenz

Die Veranstaltung markiert die erste internationale Expansion des WeAreDevelopers World Congress außerhalb Europas. Die Organisation wurde 2015 in Wien gegründet und erreicht nach eigenen Angaben über 2 Millionen Tech-Professionals über ihre Plattform.

Der WeAreDevelopers World Congress findet gerade zum zehnten Mal in Berlin statt und verzeichnet 15.000 Teilnehmer sowie über 500 Redner. In den vergangenen Jahren traten Branchenvertreter wie Steve Wozniak, Tim Berners-Lee und Amanda Silver auf der Veranstaltung auf. Am heutigen Donnerstag eröffnete der GitHub-CEo Thomas Dohmke die Veranstaltung (Trending Topics berichtete).

Zusammenarbeit mit Docker als strategischem Partner

Docker fungiert als Mitveranstalter und präsentierender Partner der nordamerikanischen Ausgabe. Das US-Unternehmen entwickelt Cloud- und KI-native Coding-Lösungen. Don Johnson, CEO von Docker, bezeichnete die Partnerschaft als Möglichkeit, die Entwicklergemeinschaft zu stärken.

Die Konferenz richtet sich an Entwickler verschiedener Fachrichtungen, von KI und Open Source bis hin zu Backend und Cloud-native Technologien. Die diesjährige Ausgabe des WeAreDevelopers World Congress findet vom 9. bis 11. Juli 2025 in der Messe Berlin statt. Schwerpunkt der Konferenz ist der Einfluss von Künstlicher Intelligenz auf die Software-Branche. Weitere Details zur nordamerikanischen Ausgabe, einschließlich Informationen zur Registrierung und zum Rednerprogramm, sollen Anfang 2026 veröffentlicht werden.