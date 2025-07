15.000 Softwareentwickler, Entscheidungsträger und Technologie-Experten auf einem Fleck – und eine ganz große Frage: Welche Rolle haben Developer noch im KI-Zeitalter, in dem AI-Modelle bereits im Jahr 3 nach ChatGPT große Teile des Codes etwa von Unternehmen wie Microsoft schreiben? Thomas Dohmke, CEO der Microsoft-Tochter GitHub, lieferte darauf (teilweise unfreiwillig) auf der WeAreDevelopers-Konferenz in Berlin am Donnerstag einige konkrete Antworten.

„AI nimmt dir nicht die Arbeit weg, sondern gibt dir Zeit zurück für die Dinge, die du wirklich gut kannst und liebst“, sagte Dohmke bei seiner Keynote vor voller Halle. GitHub war mit seinem Copilot, der anfangs für Code Completion gedacht war, 2021 sehr früh in den Markt – und sieht sich derzeit der schnell wachsenden Konkurrenz von Startups wie Cursor, Replit oder Lovable ausgesetzt. KI, so Dohmke, helfe Entwicklern, mehr Zeit mit den wirklich wichtigen Dingen zu gewinnen; es bleibe eh immer noch genug Arbeit über für einen 8-Stunden-Tag.

„Vibe Coding funktioniert nur so lange, bis es nicht mehr funktioniert“

Um die Fortschritte des GitHub Copilot zu demonstrieren, wollte das Unternehmen live auf der Bühne demonstrieren, wie das Software-Tool das Game „Snake“ live programmieren und dabei auch gleich Fehler ausbessern kann. Allerdings: Wie es mit Live-Demos oft so ist, klappte das nicht wie geplant. Die Unruhe im Publikum wurde, während es auf der Bühne nicht und nicht klappen wollte, immer größer. Bis Dohmke schließlich elegant die Situation ausnutzte und den Fail in eine positive Botschaft ummünzte: „Jeder der sagt, dass AI Developer ersetzt: Zeigt ihm diese Demo.“

Zu sehen war unter anderem, dass Github Copilot auf anderen LLMs aufbaut – im Falle der Live-Demo wurde Claude Sonnet 3.7von Anthropic verwendet. allerdings ist bereits Claude 4.0 am Markt und erfreut sich dort größter Beliebtheit. Coding-Startups wie Lovable oder Replit waren sehr schnell dabei, Claude 4.0 in ihre Coding-Plattformen einzubauen.

Für den gebürtigen Berliner Dohmke, der seit 2021 als GitHub-CEO fungiert, bot sich also die Gelegenheit, die Ängste vieler Software-Entwickler heute, durch KI ersetzt zu werden, ein wenig zu zerstreuen. „Vibe Coding funktioniert nur so lange, bis es nicht mehr funktioniert“, sagte er. „AI ist nicht kreativ und weiß nicht, was das Produkt als Nächstes braucht.“ Insofern würden sich eben die Anforderungen an das Skillset von Developern ändern. Man müsse AI eben in den Griff kriegen und zum eigenen Vorteil nutzen. Denn, so Dohmke: „Wenn man weiß, wie man promptet, dann schreibt AI auch 100 Prozent des Codes.“