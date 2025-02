Wolt Capital: Finnisches Liefer-Unicorn wird zum Kapitalgeber für Restaurants und Händler

Der Lieferdienst Wolt erweitert sein Angebot in Österreich und führt mit „Wolt Capital“ einen neuen Finanzierungsservice für seine Partner ein. Ab dem Oktober 2024 können Restaurants und Händler, die über die Wolt-Plattform verkaufen, unkompliziert Kapital für ihre geschäftlichen Aktivitäten beziehen. Im Prinzip handelt es sich um Kapitalvorschüsse auf Basis des Umsatzes.

Das Besondere an dem neuen Angebot ist der umsatzbasierte Ansatz: Die Höhe der möglichen Finanzierung richtet sich nach den bisherigen Verkäufen über die Plattform. „Wir können anhand der Umsatzhistorie sehr gut einschätzen, welche Summen für unsere Partner tragbar sind“, erklärt Edward Daka, Product Lead für Banking & Payouts bei Wolt.

Für die technische Abwicklung kooperiert Wolt mit dem Berliner Fintech-Unternehmen finmid. Der Prozess wurde schlank gehalten: Berechtigte Partner sehen in ihrem Händlerportal direkt einen vorab genehmigten Maximalbetrag. Nach Beantragung erfolgt die Auszahlung innerhalb von ein bis zwei Werktagen – ohne zusätzliche Unterlagen oder Bonitätsprüfungen.

Die Konditionen unterscheiden sich deutlich von klassischen Bankkrediten. Statt laufender Zinsen fällt eine einmalige Gebühr an, deren Höhe sich am individuellen Risikoprofil orientiert. „Langjährige Partner mit stabilem Wachstum profitieren von besseren Konditionen“, so Daka. Die Rückzahlung erfolgt flexibel als Prozentsatz der Wolt-Umsätze. Die Partner können die Rate dabei selbst festlegen – je nachdem, ob sie eine schnellere Tilgung oder mehr finanziellen Spielraum bevorzugen.

Die durchschnittliche Laufzeit beträgt zwischen acht und zwölf Monaten. Die Mittel können für alle geschäftlichen Zwecke verwendet werden, sei es für Renovierungen, neue Ausstattung oder laufende Kosten. „Viele kleine Unternehmen haben es schwer, über traditionelle Wege an Kapital zu kommen. Mit Wolt Capital bieten wir eine Alternative, die sich an den realen Bedürfnissen unserer Partner orientiert“, sagt Joscha Domdey, General Manager von Wolt Österreich.

Nach erfolgreichen Pilottests mit über hundert Händlern wird der Service nun in insgesamt acht Ländern eingeführt. Die Initiative verdeutlicht Wolts Strategie, sich von einem reinen Lieferdienst zu einer umfassenden Handelsplattform zu entwickeln. Mit Wolt Capital adressiert das Unternehmen gezielt eine Lücke im Markt für Kleinunternehmerfinanzierung und bindet seine Partner damit noch enger an die Plattform.