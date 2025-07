XRP steigt nach sieben Jahren auf ein neues Allzeithoch

Die SEC-Klage von 2020 hat man vom Hals, in den USA kommt ein neues Stablecoin-Gesetz, und man schickt sich an, eine Bank zu werden: Die Zeichen rund um Ripple und seine Kryptowährung XRP stehen wieder gut. So gut, dass XRP in der Nacht auf Freitag ein neues Allzeithoch erreicht hat. Der Token für den XRP Ledger stieg auf ein neues Hoch von 3,65 Dollar.

Das ist bemerkenswert: Bisher war das All-Time High von XRP auf Jänner 2018 datiert, als ein ICO den Preis kurzzeitig auf 3,4 Dollar katapultierte. Später brach XRP stark ein, insbesondere nach der Klage der US-Börsenaufsicht SEC. Diese scheint aber nun vom Tisch.

Damit ist XRP wieder die dritt größte Kryptowährung der Welt nach Marktkapitalisierung – diesen Platz hatte lange der Stablecoin Tether (USDT) inne. XRP ist innerhalb von 24 Stunden mehr als 13 Prozent gewachsen, innerhalb der vergangenen sieben Tage gar um fast 40 Prozent. Innerhalb des vergangenen Monats (30 Tage) ist gar ein Wachstum von 66 Prozent zu sehen.

Ripple kann auf eine gute Beziehung zu US-Präsident Donald Trump bauen. Ripple CEO Brad Garlinghouse und sein Chefjurist Stuart Alderoty gehöreten zu jenen Managern, die sich mit Trump nach dessen Wiederwahl zum Abendessen trafen (siehe Bild).

Viele gute Nachrichten rund um Ripple

Besonders zuträglich für diese Preisentwicklung sind dabei natürlich die Nachrichten, die aus den USA kommen. Ripple profitiert unter den Krypto-Unternehmen derzeit am deutlichsten davon, was sich in der US-Gesetzgebung abspielt. Denn dort steht die erste große Krypto-Regulierungsinitiative kurz davor, Gesetz zu werden, nachdem das Repräsentantenhaus das als GENIUS Act bekannte Stablecoin-Gesetz verabschiedet hat. Nun fehlt nur noch die Unterschrift von US-Präsident Donald Trump, die als fix gilt.

Ripple ist eines jener Unternehmen, das einen Stablecoin am Markt hat – Ripple USD (RLUSD) ist seit geraumer Zeit zur Verfügung, wenn auch die Verbreitung und Marktkapitalisierung noch bescheiden ist. Allerdings hat Ripple rund um CEO Brad Garlinghouse bereits angekündigt, sich eine US-Banklizenz besorgen zu wollen. Das könnte dafür sorgen, dass RLUSD und die hauseigene Blockchain weitere Verbreitung findet.

Zudem gibt es nun Anzeichen, dass XRP breitere institutionelle Akzeptanz findet. So gibt es etwa einen neuen Deal zwischen Ripple Ctrl Alt, um ein Tokenisierungsprojekt für Immobilien in Dubai zu initiieren. Der XRP-Ledger spielt dabei eine entscheidende Rolle. Das an der Nasdaq notierte Unternehmen Thumzup hat 250 Mio. US-Dollar für Kryptowährungen vorgesehen, darunter auch XRP, während VivoPower und Webus Käufe im Wert von 421 Mio. US-Dollar für Unternehmensreserven planen.