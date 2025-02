Apple setzt in China auf AI-Modelle der Serie Qwen von Alibaba, entscheidet gegen DeepSeek

Der chinesische Technologiekonzern Alibaba wird künftig die KI-Technologie für Apple-Smartphones auf dem chinesischen Markt liefern. Dies bestätigte Alibaba-Vorstandsvorsitzender Joe Tsai auf einer Konferenz in Dubai. Apple hatte zuvor Gespräche mit mehreren chinesischen Tech-Unternehmen geführt, darunter Baidu, ByteDance und Tencent, auch DeepSeek wurde getestet.

Die Entscheidung fiel letztlich auf Alibaba als Partner. Hintergrund ist die strenge Regulierung von KI-Technologien in China – alle öffentlich zugänglichen KI-Modelle müssen dort einen aufwändigen Genehmigungs- und Testprozess durchlaufen. In den USA bietet Apple und bald auch Europa eine ChatGPT/OpenAI-Integration sowie eigene, eher schwache AI-Modelle. Für den riesigen chinesischen Markt braucht es aber einen lokalen Partner.

Die Partnerschaft ist für Apple strategisch wichtig, da chinesische Smartphone-Hersteller bereits KI-Funktionen in ihren Geräten anbieten. Der US-Konzern möchte mit neuen KI-Features Nutzer zum Upgrade auf neuere iPhone-Modelle bewegen. Ob es sich um eine exklusive Zusammenarbeit handelt, ist noch unklar. Branchenexperten vermuten, dass Apple möglicherweise zukünftig mehrere chinesische KI-Modelle einsetzen könnte.

Nicht so gut wie DeepSeek R1

Das Besondere an Alibaba und dessen AI-Modellen der Serie Qwen (kurz für Tongyi Qianwen) ist, dass es derzeit die besten KI-Modelle in China, einmal abgesehen von DeepSeek, sind. Zudem ist Alibaba auch einer der ganz großen Cloud-Anbieter in China und kann die zu erwartenden millionenfachen Abfragen durch User auch bewältigen. Die neuesten, besten Modelle der Qwen-Serie können Bilder generieren und analysieren, Texte und Code (JSON) schreiben sowie strukturierte Daten verstehen.

Laut Alibaba ist das neueste, stärkste AI-Modell Qwen2.5-Max auf Augenhöhe mit DeepSeek V3 oder Llama 3.1. Allerdings kommt es, geht es nach dem Ranking der Chatbot Arena, nicht an die Leistung der Top-Modelle von OpenAI, Google oder DeepSeek heran. Anders als DeepSeek sind die Alibaba-Modelle auch nicht Open Source, sondern proprietär.

Die Nachricht wirkte sich positiv auf den Aktienkurs von Alibaba aus. Die in Hongkong gelisteten Aktien des Unternehmens sind seit Jahresbeginn um über 40 Prozent gestiegen, allein im Februar um 17 Prozent. Für Apple ist der chinesische Markt von großer Bedeutung, auch wenn die Umsätze dort zuletzt um 11 Prozent auf 18,5 Milliarden Dollar zurückgingen. Dies entspricht etwa 15 Prozent des Gesamtumsatzes des Unternehmens.