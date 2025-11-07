Bitcoin-Crash auf 100.000 Dollar: Krypto-Markt verliert in einem Monat 1 Billion Dollar

Es ist in der Dimension letztendlich doch enorm: Der Krypto-Markt hat innerhalb eines Monats einen Wipeout von einer Billion Dollar erlebt. Mit dem Einbruch von Bitcoin hinunter auf 100.000 Dollar und herben Verlusten von Altcoins ist die Krypto-Marktkapitalisierung von 4,3 auf heute nur mehr 3,3 Billionen Dollar gecrasht – wie berichtet war es der schlechteste Oktober seit vielen Jahren.

Gleichzeitig verzeichneten US-amerikanische Bitcoin- und Ethereum-ETFs Abflüsse von über 2,6 Milliarden Dollar. Die Exchange-Traded Funds stehen damit vor ihrem ersten großen Stresstest seit der wegweisenden Bitcoin-ETF-Genehmigung durch die SEC im Januar 2024. Eine neue Analyse von BestBrokers zeigt nun, wie sich die Spot-Bitcoin-ETFs seit ihrer Zulassung entwickelt haben und welche Rolle die aktuellen Outflows spielen.

Das Team von BestBrokers hat die On-Chain-BTC-Bestände der elf von der US-Börsenaufsicht SEC genehmigten Spot-Bitcoin-ETFs analysiert. Die Daten stammen von Dune Analytics sowie aus offiziellen ETF-Unterlagen und dokumentieren die Akkumulation von Bitcoin durch die weltweit größten ETFs ab dem zweiten Quartal 2024. Die Analyse deckt einen bemerkenswerten Trend auf: Während BlackRocks iShares Bitcoin Trust (IBIT) seine Bitcoin-Bestände kontinuierlich ausbaut und allein seit Beginn des vierten Quartals 2025 um 47.638 BTC erweitert hat, verzeichnete der Rest des Bitcoin-ETF-Marktes im selben Zeitraum einen kollektiven Rückgang von 7.471 BTC.

Massive Outflows trotz BlackRock-Dominanz

In den vergangenen zwei Wochen haben Spot-Bitcoin-ETFs Bitcoin im Wert von 1,26 Milliarden Dollar abgestoßen – ein Abfluss von mehr als 11.000 BTC. Zwischen dem 23. Oktober und dem 6. November haben die elf Spot-Bitcoin-Fonds insgesamt 11.494,34 BTC verloren. Bei einem durchschnittlichen BTC-Preis von 109.631 Dollar für den Zeitraum entspricht dies einem Wert von 1,26 Milliarden Dollar. Die größten Outflows kamen von Fidelity mit minus 4.663 BTC, 21Shares mit minus 2.234 BTC und Grayscale mit minus 2.284 BTC. Auch BlackRock blieb nicht verschont und verzeichnete einen Abfluss von 1.702 BTC im Wert von 186,6 Millionen Dollar.

Trotz der jüngsten Verluste bleibt BlackRock der unangefochtene Marktführer. Seit der Genehmigung der US-Spot-Bitcoin-ETFs im Januar 2024 hat der iShares Bitcoin Trust seine Bestände von 303.935 BTC im zweiten Quartal 2024 auf 799.701 BTC im vierten Quartal 2025 ausgebaut – ein Anstieg von 163,1 Prozent in weniger als zwei Jahren. BlackRocks Bestände repräsentieren mittlerweile rund vier Prozent des globalen Bitcoin-Angebots und fast 60 Prozent aller Bitcoin, die von den elf analysierten ETFs gehalten werden.

Die Verteilung der ETF-Bestände im Detail

Die Entwicklung der einzelnen ETFs zwischen dem 23. Oktober und dem 6. November zeigt ein differenziertes Bild, wie Analyse von bestBrokers und Dune Analytics zeigt: