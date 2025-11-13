Bitcoin fällt auf 98.000 Dollar, große Abflüsse aus Krypto-ETFs zu beobachten

Sie schmelzen gerade dahin wie dieses Jahr selten zuvor: Am Donnerstag Abend ist Bitcoin auf einen Preis von nur mehr noch 98.000 Dollar gefallen – so tief wie seit dem Mai 2025 nicht mehr. Damit liegt BTC mittlerweile 22 Prozent unter dem Allzeithoch von 126.000, das erst am 6. Oktober erreicht wurde – also vor etwas mehr als einem Monat.

das bedeutet nunmehr auch, dass seit der Spitze der Marktkapitalisierung, die bei mehr als 4,3 Billionen Dollar Anfang Oktober lag, mehr als eine Billion Dollar vernichtet wurden – aktuell sind es noch 3,3 Billionen Dollar, die alle Krypto-Assets gemeinsam auf die Wage bringen. Denn nicht nur Bitcoin leidet derzeit, sondern auch die Altcoins:

Wenig verwunderlich ist die Stimmung am Krypto-Markt ziemlich mau, die Fear & Greed Indizes zeigen derzeit auf Fear und drohen, auf „Extreme Fear“ zu fallen. Auch bei den institutionellen Investoren etwa an der wall street, die in ETFs investieren, sieht die Lage aktuell nicht besser aus. So waren in den letzten Tagen doch deutliche Abflüsse aus den börsengehandelten Fonds für Bitcoin und Ethereum gezogen:

Die Gründe für die Kursrückgänge sind nicht eindeutig, aber vor allem in den USA zu suchen – dortige Ereignisse (Trump, ETFs, Zinsschritte) haben im vergangenen Jahr stets größeren Einfluss auf die Preisentwicklung von Krypto-Assets gehabt: